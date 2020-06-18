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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря.
Nursultanas Nazarbajevas
Nursultanas Nazarbajevas
© Reuters/Scanpix

Назарбаев продолжит работу в самоизоляции. По словам пресс-секретаря, поводов для беспокойства нет.

"Последний тест [Назарбаева] на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — написал пресс-секретарь у себя в Twitter.

Назарбаев почти 30 лет провел в должности президента Казахстана. Он возглавил страну в 1990 году. В марте 2019 года 79-летний Назарбаев ушел в отставку и вошел в Конституционный совет страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане коронавирусом заразились 15 877 человек, сто из них умерли, почти 10 тысяч поправились.

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