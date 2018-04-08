Бывший президент Бразилии Лула сдался полиции

Лула объявил о намерении выполнить постановление суда со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями.
Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.
Дилма Руссефф, преемница Лулы на посту президента, которой был объявлен импичмент, присоединилась к нему на сцене под аплодисменты тысяч сторонников.
"Я подчинюсь ордеру", - сказал 72-летний Лула толпе, собравшейся в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-е годы.
Сторонники бывшего президента пытались помешать ему уехать, заблокировав выход из здания и окружив его машину. Однако Лула все же смог уехать и уже сдался полиции. В настоящее время его уже доставили в тюрьму.
Экс-президент настаивает на своей невиновности, заявляя, что дело против него заведено по политическим мотивам.
Бывший рабочий-металлург и активист профсоюза - знаковая фигура для левых в Латинской Америке. Это первый человек с левыми взглядами, которому удалось стать президентом Бразилии за почти 50 лет.
В чем его обвиняют?
Лула говорит, что приговор призван помешать ему баллотироваться на пост президента на октябрьских выборах 2018 года, где у него есть реальный шанс победить.
Согласно решению суда, принятому в четверг, Лула должен был сдаться в штаб-квартиру федеральной полиции в южном городе Куритиба в пятницу вечером.
Обвинения, выдвинутые против Лулы, связаны с антикоррупционным расследованием, известным как "Операция Автомойка" - оно затронуло нескольких высокопоставленных политиков из разных партий.
Экс-президента признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.
То, что квартира действительно находилась в собственности Лулы, по версии защиты, так и не было доказано. Адвокаты подчеркивали, что все аргументы обвинения основаны на утверждениях бывшего главы OAS, который сам обвиняется в коррупции.
Кто такой Лула?
Лула занимал пост президента в 2003-2011 годах. Несмотря на то, что экс-президент лидирует в опросах общественного мнения в преддверии октябрьских выборов, он остается противоречивой фигурой.
Его правление совпало с самым долгим периодом экономического роста в Бразилии, что позволило его администрации много тратить на социальные программы.
Десятки миллионов людей смогли выбраться из нищеты благодаря инициативам его правительства. Лула занимал должность два срока подряд (это предел, разрешенный в Бразилии) с рекордными рейтингами популярности.
Что произойдет дальше?
Судья Верховного суда отклонил апелляцию Лулы в субботу, через день после того как была отклонена его апелляция в Высшем суде.
Оба суда не пересматривали дело Лулы, они лишь постановили, что юридические процедуры были соблюдены, а конституционные права Лулы не нарушены.
Постановив, что Лула должен сдаться полиции, судья заявил, что у бывшего президента будет отдельная тюремная камера с собственным туалетом.
Судья также пообещал, что если все пройдет спокойно, на Лулу не будут надевать наручники.
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