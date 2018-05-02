Линией фронта в этой идеологической войне между путинизмом и демократией остается Украина, полагает автор. "Проведя последнюю неделю в Киеве, я понял, почему Украина сейчас боится Путина", — пишет американский дипломат.
Он отмечает, что наблюдал за ярыми спорами депутатов парламента Украины вокруг законопроекта, встречался с лидерами неправительственных организаций, борющихся с коррупцией и дезинформацией, и слышал жалобы украинских политиков на то, что телеканалы принадлежат олигархам. Но один олигарх — или государство — не контролирует все СМИ. Ничего подобного больше не существует в России, пишет Макфол.
Эти спорящие между собой лидеры, фракции и партии уже готовятся представить свои аргументы перед избирателями, поскольку президентские выборы назначены на следующий год, говорится в статье. "Вот еще один интересный момент: никто не знает, кто победит. Именно так и должны функционировать демократии — и именно этого не произошло на российских президентских выборах в этом году", — отмечает автор.
Вся эта демократическая активность прямо на российских границах угрожает Путину и его системе управления. Поэтому Путин по-прежнему твердо намерен подорвать все еще хрупкий демократический проект Украины, считает Макфол.
"Многие украинцы сказали мне на этой неделе, что эти выборы будут наиболее решающими и самыми опасными в постсоветской истории Украины", — пишет экс-посол США в РФ.
Автор призывает западное сообщество поддержать украинскую демократию. Это означает, прежде всего, активное спонсирование проектов по борьбе с дезинформацией внутри Украины, а также основательные международные усилия по наблюдению за выборами ближе к выборам, полагает он.
Во-вторых, G7 должна публично и заранее заявить о применении санкций и других средств наказания за российское вмешательство в украинские выборы, предлагает Макфол.
В-третьих, западные лидеры должны однозначно заявить, что они не поддерживают какого-либо определенного кандидата на этих выборах, считает автор.
"В-четвертых, западные демократические лидеры должны начать сейчас работать над новым пакетом экономических, военных и политических мер помощи, которая будет оказана сразу же после выборов, таким образом, оказав поддержку следующему демократически избранному президенту", — говорится в статье.
"Свободные и честные президентские выборы станут важным поворотным моментом в укреплении демократии на Украине. Именно поэтому Путин этого опасается. И именно поэтому мы на демократическом Западе должны их поддержать", — заключает Макфол.
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