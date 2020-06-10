Земельный суд Зальцбурга во вторник, 9 июня, приговорил полковника австрийской армии в отставке Мартина М. к трем годам заключения за передачу России сведений, составляющих государственную и военную тайну. По данным следствия, бывший полковник по меньшей мере с 1992 по 2018 год передавал российскому Главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.

В целях защиты национальной безопасности судебный процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката перед началом процесса, обвиняемый считает себя патриотом Австрии, признал, что передавал России определенные сведения, но утверждает, что они не нарушали гостайну, так как он получал их исключительно из открытых источников, и сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом. За время сотрудничества Мартин М. и офицер ГРУ, плативший ему за информацию, стали друзьями, заявил защитник Михаэль Хофер.

Поскольку бывший полковник находился в заключении с 30 ноября 2018 года и, таким образом, отсидел более половины срока, он был освобожден прямо в зале суда. Максимальное наказание по статье, по которой был осужден Мартин М., составляет 10 лет.

По данным газеты Kronen Zeitung, офицер каждые две недели общался со своим российским куратором - неким "Юрием", передавал информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, о содержании служебных совещаний, а незадолго до своего разоблачения - и о положении с мигрантами в Австрии.

"Наши отношения с Россией этот случай не улучшит. Шпионаж неприемлем", - прокомментировал инцидент федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. В ноябре 2019 года министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила из-за этого скандала свой визит в Россию.

Министерство внутренних дел Австрии летом 2019 года объявило в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на ГРУ. По сведениям полиции Австрии, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев тайно собирал сведения в ущерб интересам этой страны, в том числе курировал агентурную сеть и получал информацию от Мартина М.