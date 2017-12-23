Спецслужбам США удалось предотвратить теракт, который намеревался осуществить в Сан-Франциско на Рождество бывший морпех Эверитт Аарон Джемесон, сообщает ABC7. Джемесона обвиняют в связях с "Исламским государством"*.
© Asmeninio albumo nuotr.

Федеральное бюро расследований рапортовало о задержании 26-летнего жителя Калифорнии, бывшего морского пехотинца, который предположительно готовил нападение. В его доме нашли оружие и рукописную записку, в которой говорится о намерении стать смертником, сообщает Радио "Свобода".

О своем намерении совершить теракт в одном из самых популярных у туристов мест города он сообщил агенту ФБР, который выдавал себя за высокопоставленного представителя "Исламского государства". Джемесон, который называл себя Абдалла абу Эверитт ибн Гордон, намеревался осуществить взрыв в развлекательно-торговом комплексе Pier 39. Он заявлял, что "план отхода не нужен", так как он готов умереть.

31 октября в Нью-Йорке 8 человек погибли после того, как приверженец "Исламского государства"* Сайфулло Саипов въехал на автомобиле на велодорожку на острове Манхэттен.

После увольнения из армии Джемесон работал водителем эвакуатора. По даннымCNN, он намеревался использовать автомобиль для аналогичного теракта.
Джемесон говорил о том, что поддерживает манхэттенского террориста в ходе беседы с информатором ФБР, которого принимал за сторонника ИГ*: "Я рад, что мы, мусульмане, наконец наносим ответный удар. Аллаху Акбар! Кафиры заслуживают всего, и больше жизней, которые они забрали".

Джемесону предъявлены обвинения в попытке поддержки зарубежных террористических организаций, в частности ИГ*. В судебных документах ФБР также указывает, что он размещал экстремистские сообщения на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции США накануне сообщило, что ФБР в 2017 году удалось предотвратить более 700 террористических угроз.

NEWSru.com
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