Об этом в среду сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, опубликовав в "Фейсбуке" выдержки из протокола допроса Тенюха. По его словам, бывший министр в среду подтвердил свои показания в суде под присягой.

Адмирал Тенюх был исполняющим обязанности министра обороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года.

В марте того года в Крыму прошел непризнанный мировым сообществом референдум, после которого Россия аннексировала полуостров.

При этом украинские воинские части блокировались военными и гражданскими людьми. В конце марта личному составу позволили покинуть полуостров и эвакуировать часть техники.

По данным украинских властей, тогда из Крыма вышло 4000 военнослужащих, еще 11 тысяч решили остаться.

По словам бывшего и.о. министра, 23 марта 2014 года на заседании Совета национальной безопасности Украины (СНБО) он "жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым", следует из опубликованного адвокатом Сердюком фрагмента допроса.

"В ответ [глава администрации президента] Сергей Пашинский сказал: с министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов", — говорится в протоколе допроса.

Бывший руководитель минобороны Украины на допросе также цитировал нынешнего главу ведомства Степана Полторака, который в то время возглавлял национальную гвардию и, по словам Тенюха, принимал участие в заседании СНБО.

"Сразу же после меня выступил Степан Полторак, — говорится в опубликованном адвокатом Януковича фрагменте. — Дословно сказал: я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".

Полторак уже отреагировал на эту публикацию, назвав комментарии адмирала Тенюха "неадекватными", а его самого — "напуганным". Он напомнил, что на тот момент еще не был членом СНБО.

"Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — уверяет действующий министр.

Яценюк и Тимошенко

В своих показаниях адмирал Тенюх вспомнил еще одно заседание СНБО, на котором, по его словам, экс-премьер Юлия Тимошенко и назначенный на тот момент премьером Арсений Яценюк выступали против защиты Крыма украинскими военными.

"После того, как я озвучил вопрос о развертывании войск, это вызвало большое сопротивление со стороны прежде всего Тимошенко, которая выступила с отрицанием о том, что я не понимаю всей ситуации, это спровоцирует Россию и что нужно смотреть не только на Крым, но и на всю Украину, — рассказал Тенюх. — Яценюк поддерживал Тимошенко".

И Тимошенко, и Яценюк сейчас находятся в США и пока не комментировали его заявления.

Однако о том, что Тимошенко была резко против военного положения, стало известно еще в прошлом году, когда была опубликована стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года. В ней бывший премьер предостерегала политиков от ошибок бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"[Президент России Владимир] Путин хочет реализовать абхазский сценарий и только и ждет, чтобы мы дали ему повод, — сказала Тимошенко на закрытом заседании. — Вы помните, как тогда повелся на его провокацию Саакашвили и проиграл. У нас нет права повторять его ошибки".

"Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен взять оружие, так как это будет означать проигрыш, — говорила она. — Никакого военного положения и активизации наших войск".

Адмирал Тенюх, судя по его словам, был категорически не согласен с Тимошенко: "Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв, потому что это война. Мой план не поддержали, и поэтому я подал в отставку".

Во время аннексии Крыма украинские военные практически не оказывали сопротивления российским солдатам. В конце февраля тогдашнее руководство Украины, из которой после протестов сбежал Янукович, решило не вводить в стране военное положение, чтобы не накалять обстановку. В результате аннексия Крыма прошла без вооруженного конфликта.

С начала 2014 года на Украине продолжается дискуссия о том, нужно ли было силой защищать Крым.

Дело против Януковича

Политический кризис на Украине, начавшийся с протестов против отказа президента от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, привел к бегству Януковича после того, как в феврале 2014 лояльные ему силы начали стрелять по участникам массовых протестов на Майдане в Киеве, что привело к гибели более 100 человек.

22 февраля 2014 года Верховная рада Украины 328 голосами постановила, что Янукович самоустранился от исполнения конституционных полномочий президента и не исполняет свои обязанности, в связи с чем на Украине были назначены внеочередные президентские выборы.

Позднее стало известно, что Янукович находится в России, где ему предоставлено временное убежище.

На Украине в отношении Виктора Януковича возбуждено дело о государственной измене. Это дело рассматривается без его участия, поскольку он отказывается возвращаться на родину, ссылаясь на соображения безопасности.

От редакции: 7 февраля 2018 года в статью были внесены изменения, уточняющие, что показания адмирала Тенюха прозвучали на допросе до суда и были опубликованы его адвокатом. Адвокат позже сообщил, что Тенюх подтвердил содержание своих показаний под присягой в зале суда.