Робинсона арестовали в прошлую пятницу у суда. Изначально суд наложил запрет и на освещение его дела, и в СМИ его арест не упоминался. Позже, после жалоб со стороны СМИ и в соцсетях, запрет был снят.

Среди поддержавших Робертсона в "Твиттере" был сын президента США Дональд Трамп-младший, который перепостил его запись, и голландский правый политик Герт Вилдерс.

Основатель EDL признал вину в неуважении к суду. По словам судьи, его поступок мог повлиять на ход дела и даже потенциально сорвать процесс, повторение которого могло обойтись налогоплательщикам "в сотни и сотни тысяч фунтов".

На трансляции Робинсона было видно, как участники процесса заходят в зал. Запрет суда на освещение этого процесса по-прежнему действует. Робинсон по ходу трансляции делает комментарии.

Трансляция Робинсона в "Фейсбуке" длилась около часа, ее увидели около 250 тыс. человек. Его адвокат Мэтью Хардинг в защиту клиента отметил, что Робинсон старался не говорить ничего, что могло бы повлиять на ход суда.

Однако, учитывая то, что активист призывал как можно шире распространить видео в интернете, суд все же счел его виновным в неуважении.

Доминик Касиани, корреспондент по внутриполитическим вопросам:

Неуважение к суду — преступление, суть которого состоит в непризнании конституционной роли суда в обеспечении справедливости. Робинсон уже был признан виновным в неуважении после того, как пытался помешать ходу другого процесса, в Кентербери.

В тот раз его попытки снять защитников у здания суда, по словам судьи, могли сформировать у присяжных предубеждение и привести к несправедливому решению.

Почему не могли рассказать о задержании и аресте Робинсона сразу? Запреты на освещение того или иного дела — старая традиция в британской судебной системе. В этом случае судья наложил такой запрет, потому что опасался, что арест Робинсона может повлиять на присяжных в том процессе, который он чуть не сорвал.

Это не какая-то новая форма цензуры, направленная лично против Робинсона. Это правило, которое в равной степени применимо к любому из нас. Если он в это не верит, ему стоит прочитать основные законы о СМИ.

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Настоящее имя Робинсона — Стивен Яксли-Леннон. Он основал крайне правое движение English Defence League ("Лига защита Англии") в 2009 году. В 2013 году он ушел из движения. Организация называет своей целью борьбу с "исламизацией Британии". Движение проводит демонстрации и уличные акции, выступая, в частности, против открытия новых мечетей.

Некоторое время назад Робинсона признали виновным в неуважении к суду из-за другой трансляции, от здания суда в Кентербери. Его условно приговорили к 10 месяцам заключения. После инцидента в Лидсе условный срок стал реальным, к нему добавилось еще три месяца.