"Идея создания космических войск - новой служебной отрасли, такой как армия или флот - существует уже несколько десятилетий, но военные службы энергично сражались с ней. У каждой из них есть некоторый космический опыт и желание контроля над "своими" космическими активами, однако главным препятствием может стать появление новой бюрократической машины", - пишет адмирал. По его словам, похожие аргументы в середине прошлого века затрудняли создание ВВС, противники которых заявляли, что вооруженным силам вполне достаточно армии и флота, а воздух не может стать новой зоной военных операций.

"Нам нужны космические войска, потому что сосредоточение специалистов на этой важной зоне операций повысит безопасность страны. Объединение структур, занимающихся космосом, в одну отрасль сэкономит людские и денежные ресурсы. Кроме того, космическое пространство заслуживает собственной стратегии, особенно учитывая конкуренцию со стороны России и Китая", - пишет Ставридис. По его словам, это не означает милитаризации космоса, к тому же космические силы были бы способны к военным операциям, как оборонительным, так и наступательным, поддерживающим иные наземные операции. А единая стратегия управления космическими войсками откроет путь долгосрочного сотрудничества с другими странами по линии Международной космической станции.

Тем не менее, как отмечает автор, США требуется сосредоточиться и на защите от киберугроз: военная деятельность страны в киберсфере недостаточно развита, а кибервойска малочисленны и их состав непостоянен. Между тем цифровой мир уже сильно военизирован, а армия, флот и ВВС не имеют достаточных стимулов для того, чтобы обратить внимание на эту отрасль, так как заняты обучением, оснащением и организацией традиционных боевых задач. Численность кибервойск может быть сравнительно невелика - от 5 до 10 тысяч человек - но служба в них должна быть постоянной.

"Китай и Россия обладают огромными кибер-возможностями. Мы наблюдали, как Россия применяла эти инструменты в нападении на Грузию в 2008 году, парализовав часть электросетей. Другие страны, в частности Иран и Северная Корея, также имеют значительные наступательные кибер-возможности", - пишет адмирал, отмечая, что Северная Корея "взломала" в 2014 году серверы Sony Pictures, один из фильмов которой представлял собой сатиру на Ким Чен Юна. Ирак также попытался повлиять на работу коммуникаций США и компании Saudi Aramco: в 2012 году эта крупнейшая в мире нефтяная компания была вынуждена закрыть свою внутреннюю компьютерную сеть из-за хакерских атак.

"Было бы очень полезно создать одновременно и космические и кибер-войска: технологический синергетический эффект между этими двумя передовыми проектами будет значительным. Трамп прав, когда говорит о возможной угрозе из космоса, но из киберпространства нас атакуют уже сейчас, и это требует немедленного ответа", - заключает Ставридис.

Вопросам кибербезопасности посвящена и немалая часть недавнего законопроекта, внесенного в конгресс США. Его авторы поддерживают идею создания в Госдепартаменте офиса по вопросам киберпространства и цифровой экономики, предлагают принять акт о предотвращении международной киберпреступности, а также внести в уголовное законодательство США поправки, которые позволят предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к атакам на критическую инфраструктуру и системы, связанные с выборами. В свою очередь, компании-провайдеры соцсетей должны "разделить ответственность" с правительством США за недопущение в них иностранной государственной агитации и пропаганды.