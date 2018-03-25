Немецкая полиция задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск. В воскресенье, 25 марта, он был задержан на автобане дорожной полицией после пересечения границы с Данией, сообщил представитель земельного ведомства уголовной полиции в Киле.
Carlesas Puigdemont'as
© Reuters / Scanpix

Ранее о задержании Пучдемона сообщил в Twitter его адвокат Жауме Алонсо-Куэвийас. По его словам, политик направлялся из Финляндии в Бельгию.

По словам адвоката, действия полицейских были корректны, в настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке. Задержание Пучдемона подтвердил в ответ на запрос dpa представитель немецкой полиции.

Ордер на арест

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23 марта Верховный суд Испании вновь выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. ВС уже выдавал такой ордер осенью 2017 года, однако в декабре отозвал его. Решение было принято в связи с тем, что все пятеро каталонских политиков, которые тогда были объявлены в розык, заявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах.

22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.

Deutsche Welle
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