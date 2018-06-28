Проблема голода его очень волнует — он прекрасно знает, что такое быть голодным, когда у тебя нет ни гроша в кармане.

Алкоголь, наркотики и попытка самоубийства

"Когда я был ребенком, я сидел в тюрьме… в 10 лет, а в 12 я жил на улице в Лидсе", — вспоминает он. По словам Адама, его детство и юность были очень неблагополучными. Он много пил, принимал наркотики и однажды пытался покончить жизнь самоубийством.

В отчаянных поисках лучшей доли он решил переехать из Британии в австралийский Мельбурн. Там он нашел работу посудомойщика в ресторане.

Работа в дорогом ресторане помогла ему укрепить свое финансовое положение, тогда он решил заняться самосовершенствованием. Он самостоятельно изучил ресторанное дело; продолжая усердно работать в ресторане, он вырос до должности шеф-повара и зарабатывал более 100 тысяч долларов в год.

Однако его жизнь была не такой уж безоблачной: Адаму никак не удавалось справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

Продукты на свалку

Чтобы иметь возможность претендовать на австралийское гражданство, Адам проработал несколько месяцев на ферме. Именно здесь он с глубочайшим потрясением обнаружил, сколько продуктов, на производство которых потрачено немало сил, в конечном итоге отправляется на свалку, или в лучшем случае — на корм скоту. Это открытие резко изменило его жизнь.

Продукты, от поставок которых супермаркеты отказывались в последний момент, отправлялись на свалку или шли на корм свиньям. "Я ел то же, что и свиньи… Это невообразимо, что супермаркеты могут отказаться от контракта в последнюю минуту. И фермеры вынуждены все, что им не удалось продать супермаркетам, скармливать свиньям. Это просто глупо", — говорит он.

Именно тогда он придумал проект Real Junk Food ("Настоящая еда из отбросов"), который предполагал, что все продукты, от которых отказались супермаркеты, будут передаваться страдающим от недоедания. Вскоре Адам Смит вернулся в Британию и действительно запустил такой проект.

Настоящая еда из отбросов

Сейчас Адаму 32 года. Проект Real Junk Food он запустил в 2013-м — менее чем через год после открытия, совершенного им в Австралии.

Его идея крайне проста. Продукты он получает бесплатно у поставщиков, которые не могут их продать из-за истечения срока реализации или срока, в течение которого продукт сохраняет свои лучшие качества, а также из-за незначительных поверхностных повреждений. Также ему отдают продукты поставщики, чьи контракты были отменены, и у них нет возможности сбыть товар.

По словам Адама, употреблять такие продукты совершенно безопасно. Они направляются в магазины и кафе для малоимущих, где покупатель может получить продукты бесплатно или заплатив за них, сколько считает возможным.

Таким образом, похоже, решаются две проблемы — количество продуктов, которые идут на выброс, сокращается, а те люди, у которых не было денег на еду, не остаются голодными.

У проекта Адама 120 партнеров по всему миру. Каждый из них содержит около 30 кафе. Такие кафе можно найти в Австралии, Франции, Германии, Израиле, Японии, Южной Африке, Южной Корее, а также в самой Британии.

В кафе и магазинах Адама и его партнеров питаются более миллиона человек. На полки их магазинов за последние четыре года попали более 350 тысяч тонн продуктов, которые, в противном случае, скорее всего, оказались бы на свалке.

Благодаря этому проекту только в одном Лидсе около 15 тысяч школьников из бедных семей получают свой ежедневный обед.

Что такое успех?

Однако успех проекта Адам определяет не так, как его коллеги, которые владеют обычными кафе и магазинами. "Нас здесь не должно быть. Показателем успеха будет не то, насколько вырастет проект, а то, когда мы не будем больше нужны", — подчеркивает Адам.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, треть всех производимых в мире продуктов выбрасывается, портится или просто остается гнить на полях.

Это означает, что труд, вода, энергия, потраченные на производство этих продуктов, также идут на выброс. Создается странная ситуация: в то время как свалки завалены вполне годными для потребления продуктами, миллионы людей по всему миру страдают от недоедания.

Адам был бездомным и знает очень хорошо, каково это остаться без еды. Но, по его словам, им движет больше логика, а не сострадание.

Дистанцироваться от бедных

Некоторые компании охотно участвуют в его проекте, в то время как другие не хотят, чтобы их торговая марка связывалась в сознании потребителей с "нищебродами".

"Некоторые ритейлеры в Британии отказываются отдавать нам продукты, поскольку, как они объясняют, им не хочется, чтобы покупатели видели, как бедняки едят продукты, на этикетке которых указан их бренд", — говорит Адам.

Но сами бедняки благодарны тем магазинам, супермаркетам и оптовым базам, которые вносят свой вклад в этот проект. Энди, который приходит в кафе Fur Clemt в британском городе Уиган, говорит, что благодаря бесплатной еде он смог прокормить своих четырех детей после того, как он остался единственным кормильцем семьи.

Даниэлла приходит в это же кафе, что и Энди, примерно четыре раза в неделю. "Ко мне иногда подходят люди, которых я даже не знаю, обнимают меня и говорят, что я спас им жизнь. Это очень вдохновляет", — признается Адам.

Что же дальше? У Адама масштабная задача — решить проблему голода во всем мире. И каковы сроки? Он считает, что на это уйдет около 10 лет. "Если нам не удастся добиться успеха через 10-15 лет, то это будет провал", — говорит он.