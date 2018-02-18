Об этом The New York Times рассказали бывший сотрудник ЦРУ Стивен Холл и эксперт по работе спецслужбы Лок Джонсон, сейчас преподающий в университете Джорджии.
Холл в течение 30 лет возглавлял в ЦРУ «российские операции» и ушел в отставку в 2015 году. По его словам, США вмешивались в выборы в других странах в прошлом и, как он надеется, будут проводить подобные операции и впредь. «Если офицера разведки спросить, нарушают ли русские правила или делают что-то необычное, то он ответит – вовсе нет», – отметил Холл.
Джонсон, в 1970-х годах занимавшийся в Конгрессе расследованиями деятельности ЦРУ, указал, что возможное вмешательство России в выборы в США – всего лишь онлайн-версия операций американских спецслужб. Он добавил, что в США занимались тем же с момента основания ЦРУ в 1947 году, используя плакаты, листовки, почтовые рассылки, баннеры, ложные публикации в зарубежных СМИ и «чемоданы с деньгами».
При этом Холл и Джонсон указывают, что в последние десятилетия воздействие России и США на политические процессы в других странах носили разный характер. По утверждениям собеседников NYT, американцы вмешиваются в выборы для того, чтобы продвигать демократию и дать возможность неавторитарным кандидатам бросить вызов диктаторам, а русские при вмешательстве пытаются, напротив, демократию подорвать.
Вечером 16 февраля власти США официально обвинили 13 россиян и три российские компании во вмешательстве в президентские выборы. Один из россиян, в отношении которого выдвинуты обвинения, – миллиардер Евгений Пригожин, которого считают спонсором «Агентства интернет-исследований» (АИИ), так называемой фабрики троллей. Кроме того, обвинения выдвинуты против самого АИИ и двух компаний Пригожина – «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также 12 сотрудников АИИ.
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