Однако выяснилось, что в Каталонию из Бельгии вечерним рейсом прилетели только бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.
О том, что Пучдемона не было накануне среди пассажиров аэропорта, сообщил и корреспондент РИА "Новости" из зала прилетов международного аэропорта каталонской столицы. По его словам, в толпе были и сторонники единой Испании, которые встретили бывших каталонских министров громким неодобрительным криком.
Пучдемон и семь бывших сотрудников его кабинета уехали за границу в минувшие выходные. Выступая днем во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, экс-глава правительства заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, которые он получал. Политик отметил, что вернется в Каталонию, когда будут даны гарантии безопасности. По данным СМИ, пока Пучдемон остался в Брюсселе вместе с остальными советниками.
Каталонский парламент в пятницу провозгласил независимость автономии. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление Мадрида в Каталонии. Премьер королевства Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению".
Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывших руководителей Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.
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