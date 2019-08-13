В Генпрокуратуре Киргизии сообщили, что Алмазбека Атамбаева подозревают в покушении на убийство и организации массовых беспорядков, пишет "Медуза" со ссылкой на ”Интерфакс”.
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Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.

”Умысел Атамбаева — госпереворот. Я это говорю официально”, — сказал Опумбаев во вторник на пресс-конференции.

Глава ведомства считает, что Атамбаеву ”нужна была кровь для проведения госпереворота”. В доме экс-президента, по словам Опумбаева, нашли снайперские винтовки, пистолеты, ружья.

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Опумбаев отметил, что в бойца спецназа, погибшего при попытке задержания Атамбаева, стрелял сам бывший президент.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции. Его задержали 8 августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу его задержать. В столкновениях пострадали 170 человек, в том числе 79 милиционеров. Один спецназовец погиб.

Медуза
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