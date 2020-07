Кроме того, 47-летняя Ширли, представшая в понедельник перед судом по северному округу штата Западная Вирджиния, признала себя виновной в похищении собственного ребенка.

Впервые американка получила доступ к секретным данным в 1994 году во время службы в военно-воздушных силах. За свою военную карьеру Ширли работала в разведке военно-морских сил, в Пентагоне, занималась кибер-расследованиями. Все это время она неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации.

Обвинение утверждает, что в июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью, опекуном которой является отец, уехала в Мексику. Оттуда она планировала связаться с российскими властями и попросить убежища "в стране, из которой не будет экстрадирована в Соединенные Штаты". При себе женщина в нарушение законодательства имела документ, помеченный грифом "совершенно секретно" и содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности США.

Минюст утверждает, что в Мексике Ширли написала письмо российскому правительству. В тексте сообщалось о необходимости в срочном порядке отправить из США предметы, связанные с ее работой, "прежде чем их заберут и уничтожат".

Задержали американку в августе 2019 года в отеле в Мехико по запросу американских властей. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до $250 тысяч по обвинению в хранении секретной информации, а также до трех лет заключения и штраф в размере до $250 тыс. за незаконный вывоз ребенка за пределы США.

