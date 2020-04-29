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Бывший вице-президент США и вероятный кандидат демократов на пост главы государства на выборах 2020 года Джо Байден в разгар предвыборной кампании столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

Во вторник, 28 апреля, 56-летняя Тара Реаде — бывшая сотрудница команды Байдена в Сенате, где он, с 1973 года по 2009 год представлял штат Делавэр, заявила на своей странице в Twitter, что "ее бывший босс" ее изнасиловал. Ранее женщина рассказала, что в 1993 году политик прижал ее к стене в здании Сената и запустил руку ей под юбку.

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На момент публикации материала DW Джо Байден не высказался лично относительно выдвинутых против него обвинений. В то же время пресс-служба его избирательного штаба категорически опровергла их.

Американские газеты The New York Times и The Washington Post провели собственные расследования обстоятельств, о которых говорила Реаде. При этом они пообщались с ней самой, ее знакомыми и другими бывшими сотрудниками команды Байдена. Однако однозначных доказательств обоснованности обвинений в изнасиловании журналистам пока найти не удалось.

Это уже не первое обвинение на сексуальной почве, выдвинутое против Джо Байдена разными женщинами за последнее время. Так, газета The New York Times пишет о том, что в течение прошлого года еще семь женщин, не считая Тары Реаде, заявляли о том, что Байден касался их или целовал их "в неприятной им манере".

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Deutsche Welle
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