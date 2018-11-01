Женщина, настоящее имя которой не указывается, обратилась в суд в районе Манхэттен. Она утверждает, что познакомилась с Вайнштейном на вечеринке в Нью-Йорке в 2002 году, когда ей было 16 лет. Продюсер предложил женщине, которая хотела стать актрисой, встретиться через несколько дней за рабочим обедом, однако вместо этого он якобы отвез ее в свою нью-йоркскую квартиру. Там Вайнштейн начал предпринимать "агрессивные и угрожающие" попытки склонить ее к нежелательной близости, заявив, что она должна пойти на это в обмен на карьерный рост. Женщина в итоге отказалась и привела продюсера в бешенство, однако в результате он ее отпустил. Как утверждает обвинительница, после этого Вайнштейн якобы в течение последующих 10 лет продолжал добиваться от нее близости и даже дал сняться в эпизодической роли в фильме "Дневники няни". При этом на попытки продюсера вступить с ней в интимную связь женщина, по ее словам, продолжала отвечать отказом, однако его настойчивость усугубила ее депрессию и склонность к анорексии. Она стала десятой жертвой домогательств Вайнштейна, присоединившейся к коллективному иску против него. Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявил, что данные обвинения возмутительны, выразив убеждение, что в итоге суд сочтет их сфабрикованными и не соответствующими действительности. С октября 2017 года более 80 женщин рассказали о домогательствах со стороны Вайнштейна. Преступления совершались в его офисе или в гостиничных номерах, куда продюсер приглашал жертв под предлогом кастинга и обсуждения будущих ролей для актрис. О неподобающем поведении продюсера на рабочем месте рассказали актрисы Эшли Джадд, Ромола Гарай, Сальма Хайек, Розанна Аркетт, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и многие другие. Расследованиями занимаются полиции Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Лондона. 65-летний продюсер может получить пожизненный срок лишения свободы. Сам он отказывается признавать себя виновным. Из-за скандала Вайнштейн покинул основанную им компанию Weinstein Company, и она объявила себя банкротом. Его исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки. Добавим, что актрисы, подавшие жалобы на Вайнштейна, сталкиваются не только с недоверием. В отношении них также выдвигаются встречные аналогичные обвинения. Так, в центре скандала оказалась итальянская кинозвезда Азия Ардженто, обвиненная в соблазнении 17-летнего актера в 2013 году. В октябре 2017 года Азия Ардженто заплатила ему 380 тысяч долларов, чтобы тот не подавал иск в суд, так как минимальный разрешенный возраст вступления в сексуальную связь по обоюдному согласию в Калифорнии составляет 18 лет.

Кроме того, в октябре этого года окружной прокурор Манхэттена снял одно из трех обвинений, выдвинутых против Вайнштейна. Суд отклонил показания специалиста по маркетингу Лусии Эванс, которая в числе первых заявила о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. После того, как прокуроры нашли нестыковки в показаниях Эванс, адвокат кинопродюсера заявил, что истица лгала присяжным и прокурору под присягой. Адвокат Эванс заявил, что, несмотря на отказ прокурора, она не намерена отзывать обвинения.