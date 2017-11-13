Сейчас в бюро по защите Сатверсме (Конституции) проводится оцифровывание базы данных Delta, посвященное Комитету Государственной безопасности (КГБ) советских времен в Латвии. В базе данных находятся сообщения агентов и учетные карточки.

Через две недели базу данных планируется передать национальному архиву Латвии, чтобы с ней могла работать и научно-исследовательская комиссия расследования деятельности КГБ ЛССР. Передаче "de facto" стал известно, что новая версия электронной базы данных поступит в распоряжение ученых уже в отредактированном виде: из нее уберут часть информации — возможно, имена и фамилии. Но если ученым не будут доступны все данные, то исследование нельзя будет провести в полном объеме.

Член исследовательской комиссии Кристине Яриновска возмущена этим фактом: "Большинство историков смеется: как будет интересно исследовать, если узнаем, что одно лицо "X" встретился с другим лицом "Х", а агент "Х" доносил на лицо "Х" начальнику отдела "Х".

Картотека агентов КГБ и база данных Delta по КГБ находятся в помещениях Бюро по защите Сатверсме. Ученые комиссии к "мешкам чекистов" не имели доступа с момента создания комиссии. Учреждение безопасности просит упорядочить доступ к гостайне (это позволило бы работать в помещениях бюро) и подписаться, что до специального решения кабмина не будет разглашена информация из "мешков чекистов". Комиссия ученых ранее уже несколько раз выражала свою мнение: требования бюро в ней считают излишними, потому что они (требования) серьезно ограничивают научную работу.

В прошлом году было найдено частичное решение проблемы: компьютерная база данных Delta оцифрует информацию для национального архива Латвии, что позволит ученым добраться до информации вне помещений Бюро по защите Сатверсме. Сначала возникли проблемы с финансированием, позже в сотрудничестве с минюстом были выделены 40 000 евро. В конце этого года ученые, наконец, смогут начать свою работу.

Ранее научно-исследовательская комиссия по изучению детялеьности КГБ ЛССР опубликовала исследование члена комиссии Артура Жвинклиса, в котором доступны имена 120 номенклатурных чекистов.

В свое исследование Жвинклис включил информацию о деятельности Центрального комитета Латвийской Коммунистической партии, которая хранилась в Госархиве. Также в научную работу вошли данные о номенклатурных работниках Народного комиссариата внутренних дел ЛССР, Народного комиссариата Госбезопасности, Министерства безопасности, МВД и КГБ. В исследовании указаны годы рождения сотрудников правоохранительных органов, их стаж в органах безопасности и Компартии, звания и должности и др.

Установлено, что из 120 работников органов безопасности 67 были русскими, 39 — латыши, 8 — украинцы, 4 — евреи, по одному армянину и белорусу. По социальному положению родителей 50 происходили из семей крестьян, 18 — из батраков, 12 — из зажиточных крестьян, 29 — из рабочих и др. Высшее образование было у 19 сотрудников органов безопасности, незаконченное высшее — у 18, среднее — у 57, незаконченное среднее — у 13, начальное — у 13.