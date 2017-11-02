Трехлетний бюджет сбалансирован с точностью до копейки: доходы республики, по плану властей, будут полностью совпадать с расходами. Достичь этого удалось за счет роста безвозмездных поступлений из федерального центра, пишет РБК.
В 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд рублей (1,29 млрд евро) при совокупных доходах 168 млрд рублей (2,49 млрд евро). В 2019 году Крым получит 143 млрд рублей из 181 млрд рублей доходов (2,12 и 2,68 млрд евро), а в 2020-м — 150 млрд рублей из 190 млрд рублей (2,22 и 2,81 млрд евро).
Таким образом, объемы федерального финансирования будут расти намного быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38-40 млрд рублей, отмечает агентство.
"Бюджет Республики Крым — это бюджет развития, предполагающий объемы и направления инвестиций, обеспечивающие стабильное формирование и расходование бюджета без превышения долговых обязательств над финансовыми возможностями", — сообщила РБК пресс-служба крымского Минфина.
Директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин говорит, что политика федерального центра — улучшить инфраструктуру полуострова до уровня остальных субъектов: высокая дотационность возникает не потому, что Крым "патологически беден", а для того, чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений, Москва хочет показать, что страна о нем "заботится".
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