Сразу после взрыва в кафе "Сепар", в результате которого был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, временно исполняющим обязанности стал вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако его руководство продлилось меньше недели: в пятницу он был смещен с поста, а руководить ДНР до выборов назначен председатель народного совета Денис Пушилин.

Вместе с Дмитрием Трапезниковым своего поста лишился и другой вице-премьер, "правая рука" убитого Захарченко, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент". Пока Захарченко руководил самопровозглашенной республикой, именно Тимофеев фактически контролировал все финансовые потоки в республике. В момент взрыва в "Сепаре" Тимофеев находился рядом со своим шефом и получил, как сообщалось, тяжелые ранения, однако уже через день после покушения пришел на похороны Захарченко.

Раскол в команде

Уже на следующий день после похорон Захарченко СМИ и тематические телеграм-каналы начали писать о том, что в правительстве ДНР начались разногласия — Тимофеев якобы блокировал решения Трапезникова. По версии СМИ, сам Тимофеев мог бы претендовать на руководство республикой, но из-за полученных при взрыве ранений не смог присутствовать на заседании совета министров, которое было собрано через несколько часов после взрыва 31 августа.

Пытаясь опровергнуть слухи о расколе в команде и сохранить власть, Трапезников с Тимофеевым 5 сентября вдвоем приехали на могилу убитого главы ДНР и заявили: "Раскола в команде Захарченко нет". "Несмотря на попытки врагов, мы сохранили всю вертикаль власти. Мы единая команда, которую он создал. Мы выполним все поручения Александра Владимировича. Мы вышли на след заказчиков убийства и скоро их назовем", — заявил тогда Дмитрий Трапезников. "В подразделениях полный порядок, управляемость стопроцентная. Все, что было намечено Александром Захарченко, будет выполнено", — добавил Александр Тимофеев.

Сюжет о посещении двумя вице-премьерами могилы Захарченко показали крупнейшие телеканалы ДНР: "Первый республиканский", "Оплот ТВ" и Union. Однако СМИ, ориентированные на председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина и Павла Губарева, называвшего себя в 2014 году "народным губернатором Донбасса", эту новость проигнорировали.

К команде Трапезникова и Тимофеева присоединился также российский политтехнолог Александр Казаков, последние 4 года работавший помощником Александра Захарченко. 5 сентября он опубликовал в своем Facebook фотографию с раненым Тимофеевым и написал: "Ташкент жив и уже на посту. Они с и.о. главы Дмитрием Трапезниковым вместе планируют, как воплотить в жизнь замыслы и мечты лидера Донбасса Александра Захарченко. Именно они — Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев — Ташкент — были ближайшими соратниками Бати (так подчиненные называли между собой Захарченко — Би-би-си). И именно они сейчас обеспечивают преемственность в управлении республикой. Все на своих рабочих местах".

Недовольство Москвы

Однако уже тогда в Москве дали четкий сигнал о том, что новой вертикалью власти в Кремле недовольны. Государственное агентство ТАСС опубликовало комментарий политолога Алексея Чеснакова, близкого к помощнику президента России Владиславу Суркову, в котором он заявил, что единственным легитимным органом в ДНР после гибели Захарченко может быть только народный совет во главе с Денисом Пушилиным.

Пушилин не относится к числу ближайших соратников Захарченко: тот устранил его от рычагов управления и, по сути, позволил ему только быть переговорщиком в "минском процессе".

"По конституции исполнять обязанности главы республики должен первый вице-премьер. Но эта должность на сегодня вакантна. И нет никого, кто вправе назначить кого-либо на этот пост, — отметил Чеснаков. — Исполняющим обязанности главы объявлен Дмитрий Трапезников, но именно объявлен, а не назначен. Он не первый, а "обычный" вице-премьер, и поэтому быть и. о. главы по закону не имеет права. Он это знает и поэтому не издает никаких актов и практически не принимает решений. Все вокруг это видят. Еще немного, и может начаться "разброд и шатание".

Отметив, что Трапезников, конечно, патриот ДНР, Алексей Чеснаков заявил, что авторитета убитого Захарченко у временно исполняющего обязанности нет и провести выборы он не сможет: "Единственная его опора пока что — это министр доходов и налогов Александр Тимофеев. Но к нему много вопросов у очень многих людей в ДНР, они при малейших колебаниях ситуации резко активизируются".

"В условиях такой правовой и политической коллизии единственным полностью легитимным конституционным органом в ДНР становится народный совет во главе с Денисом Пушилиным, — уверен Алексей Чеснаков. — Так что на переходный период лозунг "Вся власть советам!", точнее "Совету", для ДНР был бы самым подходящим. Иначе молодая республика может столкнуться с серьезнейшим конституционным и политическим кризисом".

Заявление близкого к Суркову политолога в Донецке быстро взяли на вооружение депутаты народного совета, ориентирующиеся на Дениса Пушилина. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Алексей Жигулин заявил, что "объявление и.о. главы республики Дмитрия Трапезникова — юридически патовая ситуация".

Заявление депутата распространило все то же агентство ДАН, а также сайт DNR LIVE, который связывают с Павлом Губаревым.

Быстрый переворот

7 сентября о неконституционности назначения Трапезникова и.о. главы республики заявила уже генпрокуратура ДНР. Исполняющий обязанности генерального прокурора Андрей Спивак направил председателю народного совета Денису Пушилину представление о необходимости назначить временно исполняющего обязанности главы республики.

Новость об этом была опубликована на "официальном сайте" правительства ДНР dnr-online.ru в 11:32, уже через 40 минут народный совет начал экстренное заседание, а еще через 11 минут депутаты утвердили исполняющим обязанности главы республики Дениса Пушилина.

"Сегодня на заседании принято очень важное для республики и народа решение — назначен врио главы ДНР Денис Пушилин. Это все было произведено абсолютно законно и конституционно, а соответственно — сделано на благо жителей Донецкой народной республики", — заявила после заседания и.о. министра юстиции ДНР Елена Радомская.

Сам Пушилин после заседания пообещал "продолжить курс Александра Владимировича и, конечно же, приложить все усилия для того, чтобы все мечты и задачи, определенные им, были реализованы". "Хочется сделать жителей Донбасса счастливыми", — сообщил новый и.о. главы ДНР.

Сразу после заседания верховного совета республики, на котором новым и.о. главы был утвержден Денис Пушилин, один из главных информационных ресурсов донецких сепаратистов, информационное агентство ДАН опубликовало сообщение о том, что "министерство налогов и сборов по личному распоряжению главы ведомства, зампреда совета министров ДНР Александра Тимофеева, присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере АПК Донецкой народной республики — ООО "Колос Д" — на сумму более 850 млн рублей".

Одновременно с этим начали появляться сообщения о том, что Тимофеев и Казаков покинули территорию ДНР, выехали в Москву и вряд ли вернутся. Александр Казаков не ответил на вопрос Русской службы Би-би-си о том, где он сейчас находится и связывает ли свое будущее с ДНР.

Один из депутатов народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что в здании министерства доходов и сборов, которым руководил Тимофеев, уже начались обыски и что туда "зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах".

На 11 ноября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР назначили выборы глав и народных советов. Дмитрий Трапезников или Александр Тимофеев уже вряд ли примут в них участие. Основным кандидатом на победу в ДНР, похоже, будет Денис Пушилин. В Луганске же у власти, скорее всего, останется бывший глава министерства госбезопасности Леонид Пасечник, возглавивший ЛНР в ноябре 2017 года, после того как в результате военного переворота от власти был отстранен прежний глава республики Игорь Плотницкий.