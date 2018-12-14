"Бутина действовала как агент Кремля, когда оказывала поддержку лидерам Национальной стрелковой ассоциации и влиятельным консерваторам, признала она в четверг в суде Вашингтона", — говорится в сообщении.

30-летней россиянке, действовавшей в качестве иноагента, грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в 250 тысяч долларов. Однако признание вины становится важным смягчающим обстоятельством, и тюремный срок может быть сокращен до нескольких месяцев.

Бутина также пояснила, что участвовала в преступном сговоре с начала 2015-го до начала 2018 года. "Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания?" — спросила судья Таня Чаткэн.

Бутина ответила утвердительно, как и на все остальные вопросы. Таким образом, россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, сообщает РИА "Новости".

По словам прокуроров, Бутина была связующим звеном между республиканцами и членами Национальной стрелковой ассоциации с одной стороны, и кремлевскими чиновниками — с другой. В Москве все обвинения считают сфабрикованными.

Судья Таня Чаткэн назначила следующие слушания по делу на 12 февраля 2019 года. Дату вынесения приговора не стали объявлять по просьбе представителя прокуратуры. Он сообщил, что Бутина в настоящее время сотрудничает со следствием, и этот процесс может занять некоторое время, передает ТАСС.

До сих пор Мария Бутина не признавала вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ. Однако ранее на этой неделе она продемонстрировала готовность отозвать свое заявление о невиновности.

Адвокаты россиянки и прокуроры сделали совместное заявление: "Стороны пришли к соглашению по данному вопросу". Газета The Washington Post ранее сообщила, что "Мария Бутина готова признать, что работала в США агентом Кремля".

По данным СМИ, Бутина также согласилась на сотрудничество с федеральными прокурорами, и на дачу показаний большому жюри присяжных при необходимости.

Отец Бутиной заявил, что его дочь не будет брать на себя ответственность за те преступления, которых она не совершала. "Ничего нового здесь нет. Все факты по делу были известны уже давно. Мария не хочет брать на себя вину или винить других. Она не планирует признавать себя ответственной за преступления, которых не совершала", — приводит Bloomberg слова Валерия Бутина.

Перед тем, как Бутина признала вину, в МИД РФ заявили, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением. Она подчеркнула, что над россиянкой проводят психологические эксперименты.

В посольстве РФ в США сообщили "Интерфаксу", что российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, где содержится Бутина, перевести ее в более гуманные условия содержания.

В защиту Бутиной выступил и президент РФ Владимир Путин. "Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает — в Совете Федераций, она у кого-то из замов, что ли, работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?" — сказал Путин.

Связи Бутиной

Уроженка Барнаула Мария Бутина приехала в США на учебу. Она получила весной 2018 года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американском университете, где изучала международные отношения. Американская прокуратура утверждала, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается, как полагают, бывший сенатор Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Позднее Торшин занимал должность зампреда Центробанка, а в конце ноября ушел в отставку. Это увольнение совпало с появлением в прессе информации о том, что бывшая протеже Торшина готова дать показания в американском суде.

Торшин фигурирует и в испанском расследовании, касающегося деятельности "русской мафии". В 2010-2013 годах будущий зампред ЦБ якобы давал указания членам "таганской" ОПГ " отмывать деньги через банки и покупать недвижимость в Испании". Об этом ранее сообщало радио "Свобода". Торшина даже называли "казначеем мафии".

Про Марию Бутину известно, что она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами. В возрасте 22 лет она продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Она стала заводить связи в этой организации в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

Американские следователи считают, что у Бутиной имелись связи не только с российским правительством и ФСБ, но и с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России". Forbes в этом году оценил его состояние в 1,2 млрд долларов. Он часто ездит в США. Бутина называла его в переписке "спонсором".

Накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина обменялась серией SMS с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором".

По согласованию с политтехнологом Полом Эриксоном Бутина въехала в США, используя студенческую визу. При этом она то и дело просила американца сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы. По версии прокуратуры, все это означает, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства".

При помощи Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств с лицами, которые могли влиять на политическую жизнь Америки. Перед американскими президентскими выборами 2016 года, во вмешательстве в которые обвиняют Россию, Бутина общалась с губернатором Висконсина Скоттом Уокером.

Позже в Лас-Вегасе Бутина спросила у тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, будет ли он стремиться улучшить ухудшающиеся отношения с Россией в случае своего избрания. Трамп ответил утвердительно.

В ходе этой деятельности россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения Бутина рассматривала просто как часть работы. Так, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве".

Эриксон же демонстрирует привязанность к Бутиной и после ее ареста. Он неоднократно приходил на свидания к ней в тюрьму, рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл. Защитник Адвокат Эриксона Билл Херд добавил, что его клиент — "добропорядочный американец, который никогда не будет делать что-либо во вред родной стране".

Ранее прокуроры даже выдвигали версию о том, что Бутина использовала секс в качестве своеобразного "оружия", добиваясь продвижения к своей цели. Она якобы однажды предложила интимную связь другому человеку в обмен на место в лоббистской организации, говорил прокурор Эрик Кенерсон.

Однако защита Бутиной утверждала, что предложения секса со стороны Бутиной носили полушутливый характер и были обычным флиртом. В судебных документах адвокаты также назвали Бутину наивной студенткой, которая рассказывала знакомым о необходимости улучшить отношения России и США, однако совершенно не собиралась продвигать эту идею скрытым образом от имени российских официальных лиц.

Бутиной инкриминировалось нарушение 951-й статьи федерального уголовного кодекса. Она была принята в 1948 году. В статье говорится о любой деятельности в интересах иностранной державы и без регистрации на территории США, а не только о вмешательстве в узко понимаемый политический процесс. Максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы, сообщает Русская служба BBC.

Россиянку могут осудить за нарушение закона FARA, принятого в 1938 году. В законе говорится о вмешательстве в американскую политическую жизнь лиц и организаций, действующих в интересах иностранной державы без предварительной регистрации в Минюсте. В этом случае максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы.