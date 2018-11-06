По данным издания, у России имеется более 3,5 млн военных, почти 4 тыс. самолетов, более 20 тыс. танков и более 350 кораблей. Оборонный бюджет России Business Insider оценил в $47 млрд.
Второе место занимает Франция с более 388 тыс. военнослужащих, более 1,2 тыс. самолетов, более 400 танков и более 100 кораблей. Оборонный бюджет страны составляет $40 млрд. Тройку замыкает Великобритания, на вооружении которой стоят более 800 самолетов, 200 танков и 70 кораблей, а также 279 тыс. военных. Оборонный бюджет страны, по данным издания, составляет $50 млрд.
В десятку европейских стран с самыми мощными армиями вошли Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина. Последнее место заняла Бельгия, у которой чуть более 38 тыс. военнослужащих, более 160 самолетов, 17 кораблей и ни одного танка. Оборонный бюджет страны превышает $5 млрд.
В мае президент Владимир Путин сообщал, что Вооруженные силы России в 2018 году получат 160 новых самолетов и вертолетов, 10 кораблей, 500 танков, бронемашин и ракетных комплексов. По словам главы государства, на эти цели из бюджета были выделены почти 1,5 трлн руб.
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