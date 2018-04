«Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром из-за того, что инфекция попала в его кровеносную систему. Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку», — говорится в заявлении Макграта.

Джорджу Бушу-старшему сейчас — 93 года. Он был 41-м президентом США и занимал этот пост с 1989 по 1993 год. Его жена Барбара Буш умерла 17 апреля. Ей было 92 года. Вместе Джордж и Барбара Буш прожили 73 года. На похоронах Барбары Буш присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш-младший, их жены, а также первая леди Мелания Трамп.

Джордж Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и передвигается при помощи инвалидного кресла, пишет The Associated Press. За последние годы его госпитализировали несколько раз из-за проблем с дыханием. В последний раз его положили в больницу на две недели из-за пневмонии и хронического бронхита. В 2015 году Буш попал в больницу из-за перелома кости в шее, а в декабре 2014 года его госпитализировали на неделю из-за проблем с дыханием. Рождество 2012 года бывший президент провел в отделении интенсивной терапии из-за вызванного бронхитом кашля, напоминает The Associated Press.