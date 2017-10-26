Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали.
Актриса написала об этом в "Инстаграме", однако затем удалила пост. Но у изданий Daily Mail и People запись сохранилась.
Пресс-секретарь Буша сказал, что инцидент нужно расценивать как проявление юмора.
"Президент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах не станет преднамеренно причинять кому-либо душевную боль, и он приносит искренние извинения за то, что его попытка пошутить обидела госпожу Линд", - говорится в официально распространенном для СМИ пресс-релизе.
Буш занимал должность президента США четыре года - с 1989 по 1993 год. Его сын Джордж Буш-младший был президентом с 2001 по 2009 год.
У Буша-старшего диагностирована болезнь Паркинсона.
Инцидент предположительно произошел во время презентации, посвященной телевизионному шоу "Поворот: шпионы Вашингтона", в котором Линд исполнила одну из главных ролей.
У себя в "Инстаграме" она написала, что решила рассказать об инциденте после того, как увидела фото, на котором Барак Обама пожал руку Бушу-старшему на благотворительном мероприятии в поддержку пострадавших во время урагана. Линд сказала, что увиденное ее очень расстроило.
"Он меня сексуально домогался, когда я позировала для похожего фото. Он не пожал мне руку. Он меня тронул сзади с кресла-каталки, а его жена Барбара Буш стояла рядом", - приводит газета Daily Mail слова Линд из удаленной публикации.
"Он грязно пошутил. И потом, когда его фотографировали, снова до меня дотронулся", - добавила она.
В конце своего поста Линд добавила хэштег #MeToo ("Я тоже"), который уже использовали более миллиона женщин и мужчин, ставших жертвами сексуальных домогательств и решивших рассказать свои истории. Поводом к этой кампании послужил скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
"Меня успокаивает, что я тоже могу использовать свою власть, которая мало чем отличается от президентской, - написла ХезерЛинд. - Я благодарна за смелость другим женщинам, которые открылись и рассказали о том, что с ними случилось".
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