Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали.

Актриса написала об этом в "Инстаграме", однако затем удалила пост. Но у изданий Daily Mail и People запись сохранилась.

Пресс-секретарь Буша сказал, что инцидент нужно расценивать как проявление юмора.

"Президент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах не станет преднамеренно причинять кому-либо душевную боль, и он приносит искренние извинения за то, что его попытка пошутить обидела госпожу Линд", - говорится в официально распространенном для СМИ пресс-релизе.

Буш занимал должность президента США четыре года - с 1989 по 1993 год. Его сын Джордж Буш-младший был президентом с 2001 по 2009 год.

У Буша-старшего диагностирована болезнь Паркинсона.

Инцидент предположительно произошел во время презентации, посвященной телевизионному шоу "Поворот: шпионы Вашингтона", в котором Линд исполнила одну из главных ролей.

У себя в "Инстаграме" она написала, что решила рассказать об инциденте после того, как увидела фото, на котором Барак Обама пожал руку Бушу-старшему на благотворительном мероприятии в поддержку пострадавших во время урагана. Линд сказала, что увиденное ее очень расстроило.

"Он меня сексуально домогался, когда я позировала для похожего фото. Он не пожал мне руку. Он меня тронул сзади с кресла-каталки, а его жена Барбара Буш стояла рядом", - приводит газета Daily Mail слова Линд из удаленной публикации.

"Он грязно пошутил. И потом, когда его фотографировали, снова до меня дотронулся", - добавила она.

В конце своего поста Линд добавила хэштег #MeToo ("Я тоже"), который уже использовали более миллиона женщин и мужчин, ставших жертвами сексуальных домогательств и решивших рассказать свои истории. Поводом к этой кампании послужил скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

"Меня успокаивает, что я тоже могу использовать свою власть, которая мало чем отличается от президентской, - написла ХезерЛинд. - Я благодарна за смелость другим женщинам, которые открылись и рассказали о том, что с ними случилось".