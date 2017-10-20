В частности, Буш выразил обеспокоенность "раскалывающими общество" тенденциями. "Иногда кажется, что те силы, которые нас разъединяют, становятся сильнее тех, что сплачивают нас", - заявил Буш в четверг, 19 октября.
Буш, являющийся однопартийцем Трампа, подверг критике усилия новой администрации по ограничению иммиграции в США.
"Мы забыли о той динамике, которую приносила в нашу страну иммиграция. В отличие от других наций, наша идентичность никогда не была ограничена географией, этнической принадлежностью, кровью и почвой", - подчеркнул экс-президент, особо осудивший "белый национализм".
71-летний политик также выразил сожаление уменьшением доверия к свободным рынкам и мировой торговле. Он призвал к защите гражданских ценностей и выступил против мобинга и стереотипов.
Острой критике подверг "политику разобщения" и сменивший Буша на посту главы Белого дома демократ Барак Обама. "Вы направите послание стране и миру о том, что мы отвергаем политику разобщения и политику страха, что мы приветствуем ту политику, в который каждый имеет значение", - заявил Обама в штате Вирджиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на губернаторских выборах.
Информационные агентства отмечают, что оба политика избегали упоминать имя Дональда Трампа в своих выступлениях.
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