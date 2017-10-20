Сразу два бывших президента США, Джордж Буш-младший и Барак Обама, выступили с заявлениями, в которых подвергли критике политику президента Дональда Трампа.
Barack Obama, Michelle Obama, George W. Bush ir Laura Bus
© AFP / Scanpix

В частности, Буш выразил обеспокоенность "раскалывающими общество" тенденциями. "Иногда кажется, что те силы, которые нас разъединяют, становятся сильнее тех, что сплачивают нас", - заявил Буш в четверг, 19 октября.

Буш, являющийся однопартийцем Трампа, подверг критике усилия новой администрации по ограничению иммиграции в США.

"Мы забыли о той динамике, которую приносила в нашу страну иммиграция. В отличие от других наций, наша идентичность никогда не была ограничена географией, этнической принадлежностью, кровью и почвой", - подчеркнул экс-президент, особо осудивший "белый национализм".

71-летний политик также выразил сожаление уменьшением доверия к свободным рынкам и мировой торговле. Он призвал к защите гражданских ценностей и выступил против мобинга и стереотипов.

Острой критике подверг "политику разобщения" и сменивший Буша на посту главы Белого дома демократ Барак Обама. "Вы направите послание стране и миру о том, что мы отвергаем политику разобщения и политику страха, что мы приветствуем ту политику, в который каждый имеет значение", - заявил Обама в штате Вирджиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на губернаторских выборах.

Информационные агентства отмечают, что оба политика избегали упоминать имя Дональда Трампа в своих выступлениях.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Буш и Обама подвергли критике политику Трампа (10)

Сразу два бывших президента США , Джордж Буш-младший и...

В Латвии на пожертвования построят центр реабилитации украинских солдат (14)

Весной будущего года в Латвии планируется открыть...

Предъявлено обвинение охраннику концлагеря Майданек (1)

Прокуратура Франкфурта-на-Майне в пятницу, 20 октября,...

ОБСЕ фиксирует рост нарушений перемирия в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (...

ЕС начнет подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit

Евросоюз готов начать "неофициальную подготовку" ко...

TOP новостей

Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (10)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...

Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив (1)

В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...

Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (26)

Расширение возможности двойного гражданства в Литве...

Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (53)

Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (58)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...