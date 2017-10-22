Бундесвер возобновил обучение бойцов из курдских военизированных формирований пешмерга на севере Ирака, прерванное из-за конфликта между курдами и центральным правительством в Багдаде. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщило немецкое военное командование операцией.

Обучающая миссия бундесвера была прервана 13 октября в целях обеспечения защиты немецких военнослужащих. По словам генерального инспектора бундесвера Фолькера Викера, это решение было принято по согласованию с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. Возобновление миссии связано с нормализацией ситуации на севере Ирака.

Между тем еще 20 октября между иракской армией и формированиями курдов-пешмерга проходили ожесточенные бои. В боевых столкновениях с иракцами курды, по некоторым данным, использовали противотанковые гранатометы Milan, которые им поставила Германия для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Германские военные в рамках участия в международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке обучают в ряде тренировочных лагерей бойцов курдского народного ополчения пешмерга. 140 представителей бундесвера, разбитые на небольшие подразделения численностью до 30 человек, проводят обучение курдских военизированных формирований, играющих важную роль в борьбе с джихадистами.