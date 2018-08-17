Бундесвер направит 8 000 солдат, а также около 100 танков и более 2 000 единиц транспортных средств на маневры НАТО. Учения Trident Juncture, которые станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает в пятницу, 17 августа, агентство dpa.
German troops
© Reuters / Scanpix

Всего в маневрах НАТО примут участие более 40 000 военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников альянса. Цермания, которая направит на учения наибольшее количество военных, существенно увеличила контингент. Так, в 2015 году в Trident Juncture приняли участие 3 тысячи солдат бундесвера.

С начала украинского кризиса в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений. Целью маневров является проверка реакции альянса на новые виды угроз. Trident Juncture должны продемонстрировать способность НАТО "справиться с любыми вызовами — от стандартных боевых действий до более утонченных техник гибридной войны и пропаганды".

Как напоминает dpa, Москва, в свою очередь, также расширила масштабы учений вблизи границ государств НАТО. В 2017 году прошли крупные российско-белорусские военные маневры "Запад-2017". Россия заявила, что в них приняли участие 12 700 военнослужащих, однако по западным оценкам, в маневрах участвовали от 60 000 до 80 000 военных.

Deutsche Welle
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