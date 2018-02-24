20 февраля фанаты криптовалют получили еще один повод для торжества. Власти Венесуэлы выполнили свое обещание и начали выпуск первой в мире государственной криптовалюты - Petro. В отличие от подавляющего большинства других криптовалют венесуэльские виртуальные деньги обеспечивает реальный актив - 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко.

Стоимость Petro соответствует цене одного барреля нефти: в данный момент эта сумма равняется примерно 60 долларам США. Это означает, что в случае обрушения курса этой криптовалюты каждый владелец Petro - по крайней мере теоретически - сможет претендовать на бочку венесуэльской нефти. Между тем Каракас намерен уже в ближайшие несколько дней выпустить еще одну криптовалюту. Она будет называться Petro Gold и будет обеспечена уже не нефтью, а золотом.

735 млн долларов в первый день продаж

В общей сложности Венесуэла планирует выпустить 100 млн токенов (единиц криптовалюты). Если Каракасу удастся осуществить эту цель, капитализация Petro составит 6 млрд евро, и она войдет в первую десятку криптовалют. На первом этапе планируется реализовать 38,4 млн Petro, а 20 марта власти страны выставят на продажу еще 44 млн криптомонет. Оставшиеся останутся у государства.

При этом уже в первый день продаж Венесуэле удалось заработать 735 млн долларов. "Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", - заявил, намекая на доллар США, президент страны Николас Мадуро.

Выпуск государственных виртуальных денег - интересная идея, отмечает специалист по блокчейну и криптовалютам, профессор Франкфуртской школы финансов и менеджмента Филипп Санднер (Philipp Sandner). По его словам, многие связывают с Petro надежды на то, что на виртуальном рынке появится более стабильная криптовалюта, чем, к примеру, биткоин.

Petro как средство борьбы с инфляцией?

В отличие от Petro другие криптовалюты в данный момент ничем не обеспечены: их курс зависит лишь от уровня доверия покупателей к конкретному токену. По этой причине на рынках криптовалют наблюдаются резкие колебания. По всей видимости, президент Венесуэлы попытался воспользоваться ажиотажем вокруг виртуальных денег и совершить экономический прорыв.

В Венесуэле уже несколько лет идет борьба за власть между Мадуро и оппозицией, которая обвиняет президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. В свою очередь Мадуро обвиняет своих оппонентов в планах совершить в стране госпереворот при поддержке США.

Чтобы наказать Каракас за преследование оппозиции, США ввели против Венесуэлы санкции, которые только усугубили экономический кризис в этой стране, резко обострившийся из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 году ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, а инфляция превысила 4 тысячи процентов. Курс венесуэльского боливара стремительно падает.

"Petro поможет нам укрепить независимость и экономический суверенитет", - подчеркнул Мадуро, бросив при этом камешек в огород Вашингтона. Власти в Каракасе надеются на то, что собственная криптовалюта позволит им снова установить контакты с международными валютными рынками, а также успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.

Впрочем, граждане США все равно не смогут купить Petro - это стало бы нарушением санкционного режима. В американском Минфине тем временем указывают, что покупку новой виртуальной валюты можно сравнить с выдачей кредита венесуэльскому правительству.

Эксперимент с неизвестным исходом

В то же время на Petro можно посмотреть и с совершенно другой стороны. Стоит отметить, что идея разработчиков первой криптовалюты - биткоина - заключалась в том, чтобы создать расчетный инструмент, который был бы защищен от подделок и сохранил бы полную независимость от центральных банков и государств. Petro - как, впрочем, и другие криптовалюты - подделать практически невозможно. В то же время о его независимости от политики властей пока говорить не приходиться.

Как бы то ни было, попытка венесуэльского правительства создать собственную электронную наличность - весьма удачный ход. Ведь в наше время, когда центробанки наводняют рынок свеженапечатанными деньгами, многие испытывают ностальгию по периоду, когда валюты были еще обеспечены физическими активами - к примеру, золотом. Поэтому Petro можно рассматривать в том числе и как эксперимент с целью выяснить, насколько эффективным такой подход может оказаться в виртуальном мире.