Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу сервиса Uber в бельгийской столице. Таким образом он поддержал требования местных таксопарков.
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В соответствии с решением брюссельского суда работа Uber признана незаконной, сообщает RTL Info. Там указали, что дважды — в сентябре и декабре — указывали на тот факт, что правом на перевозку пассажиров обладают лишь те водители, которые получили соответствующую лицензию и установили на машине значок такси.

В комментарии RTL глава официального перевозчика Taxi Verts Мишел Петр указал, что Uber до сих пор по-своему интерпретировал решения судов и продолжал работу в Бельгии. Нынешнее заявление брюссельского суда уточняет запрет.

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Ранее в суд обратилась Федерация водителей такси, которая заявила, что Uber BV (местная "дочка" американской компании) не права, когда говорит, что является лишь посредником. "Uber устанавливает тарифы, выставляет счета, выбирает водителей. Это не посредник, а компания, которая осуществляет перевозки", — заявил телекомпании RTBF адвокат Федерации Антуан Шоме.

В самом Uber отвергли обвинения в том, что нарушают бельгийское законодательство. Там указывают, что не являются сервисом такси, а лишь предоставляют в аренду пассажирам автомобили с водителем.

Uber — приложение для вызова такси, разработанное американской компанией Uber Technologies Inc в 2009 году. Компания работает в 65 странах и более чем в 600 городах мира. В июле 2017 года Uber и "Яндекс.Такси" подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

РБК
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