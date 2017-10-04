Брюссель выступил с последним предупреждением в адрес Орбана

В среду, 4 октября, брюссельское ведомство открыло второй этап штрафной процедуры в отношении Будапешта за нарушение законодательства ЕС.
У венгерского правительства теперь есть месяц на то, чтобы отреагировать на требования Брюсселя. В том случае если они не будут выполнены должным образом, Еврокомиссия обратится с иском против Будапешта в Европейский суд. До сих пор власти Венгрии этого не сделали, говорится в заявлении ЕК.
Спорный закон о финансировании НПО
Штрафную процедуру в отношении Венгрии Еврокомиссия начала в середине июля. В рамках первого этапа ведомство ЕС направило Будапешту официальное письмо с вопросами по поводу нового закона, который в Брюсселе вызывает "серьезные опасения". ЕК считает, что новый закон нарушает свободу объединений, право на частную сферу и принцип защиты личных данных, а также ограничивает свободу капитала в ЕС.
В середине июня парламент Венгрии подавляющим большинством голосов принял спорный закон, усиливающий контроль государства над финансируемыми из-за рубежа НПО. Документ, одобренный вопреки резким протестам ЕС и ООН, направлен в первую очередь против НПО, финансируемых американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом, которого Орбан назвал "вредным американским финансовым спекулянтом".
Закон обязывает НПО, ежегодно получающие из-за рубежа более 24 тысяч евро, ежегодно представлять список своих важнейших иностранных спонсоров и регистрироваться в качестве "организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования". За невыполнение этого требования организациям угрожает закрытие.
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