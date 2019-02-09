В столице Бельгии постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщила в субботу, 9 февраля, немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

По ее сведениям, структуры внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) рекомендуют дипломатам обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале (районе, где расположена основная часть брюссельских офисов Европейского Союза). В их числе — закусочная и кафе, находящиеся в непосредственной близости от штаб-квартиры Еврокомиссии.

Сотрудники спецслужб КНР и России работают прежде всего в посольствах или торговых представительствах их стран, отмечают в EEAS. По ее информации, раньше в бельгийской столице российские шпионы лидировали по численности. Однако ведомство не приводит конкретных цифр.