"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил Мишель.
Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".
Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Пресс-служба Совета ЕС, на которую ссылается "Интерфакс", сообщила, что совет примет решение о заключении соглашения о Brexit от имени ЕС, "как только Европейский парламент даст свое согласие".
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь выход Британии из Евросоюза запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется 11-месячный переходный период.
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