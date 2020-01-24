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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter .
Brexit
Brexit
© Scanpix

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил Мишель.

Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Пресс-служба Совета ЕС, на которую ссылается "Интерфакс", сообщила, что совет примет решение о заключении соглашения о Brexit от имени ЕС, "как только Европейский парламент даст свое согласие".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь выход Британии из Евросоюза запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется 11-месячный переходный период.

NEWSru.com
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