Согласованные поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, окажут влияние на газопровод "Северный поток - 2". Доминик Ристори, глава отделения Еврокомиссии, занимающегося вопросами энергетики, на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 4 марта, планирует, что обновление Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) вступит в силу до завершения строительства "Северного потока - 2".

В соответствии с документом, трубопроводы из третьих стран в будущем должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС. Они предусматривают, что обслуживание газопроводов и транспортировка природного газа должны быть разделены между разными компаниями. При этом в "Северном потоке - 2" обоими видами деятельности намерена заниматься российская компания "Газпром".

20 февраля Комитет постоянных представителей стран ЕС принял решение поддержать текст проекта, призванного распространить законодательство Евросоюза на газопроводы из третьих стран. Теперь Европарламент и Совет Европейского Союза должны ратифицировать поправки. Через 20 дней после этого документ вступит в силу, а члены ЕС будут обязаны реализовать его в течение 9 месяцев.

Газопровод "Северный поток - 2", строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.