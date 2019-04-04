Брюссель начинает разбирательство против Польши в связи с нарушением права ЕС

Еврокомиссия обвиняет польское правительство в том, что реформа судебной системы страны дала исполнительной власти возможность оказывать давление на судей.
Teisėjo plaktukas
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Еврокомиссия (ЕК) инициировала новое разбирательство в отношении Польши по подозрению в нарушении страной — членом ЕС фундаментального принципа независимости судебной системы и права ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в среду, 3 апреля.

В частности, в Европейской комиссии полагают, что проведенная в 2017 году в Польше судебная реформа не соответствует нормам ЕС, так как создает рамки для политического давления на судей и, таким образом, нарушает принцип разделения властей. "Еврокомиссия инициирует расследование о нарушении (Польшей. — Ред.) права ЕС", — говорится в сообщении.

ЕК обвиняет Польшу в нарушении права ЕС

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Судебная реформа, начатая в Польше в 2016 году, позволяет проводить расследования в отношении судей из-за вынесенных ими вердиктов, а также накладывать на судей штрафы и принимать в их отношении другие дисциплинарные меры.

Эти меры направлены на "систематическое подчинение судей контролю исполнительной власти", заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По его словам, дисциплинарным наказаниям могут быть подвергнуты и те польские судьи, которые делают запросы в Суд Евроосоюза. Кроме того, как утверждает Еврокомиссия, в Польше не гарантирована и независимость Дисциплинарной палаты Верховного суда страны, которая проводит расследования в отношении судей.

У правительства Польши есть два месяца, чтобы дать письменный ответ Брюсселю.

Разбирательства Еврокомиссии против Польши

Это уже не первое разбирательство против польского правительства, инициированное Еврокомиссией с целью проверить, насколько судебная система Польши соответствует законодательству ЕС.

В декабре 2017 года Еврокомиссия также начала в отношении Польши разбирательство на основе 7-й статьи Соглашения о ЕС, согласно которой Польшу могут лишить права голоса в Европейском Совете "за серьезное нарушение европейских ценностей".

Deutsche Welle
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