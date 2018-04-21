Брюссель и Берлин одобряют отказ КНДР от ядерного оружия

Евросоюз приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Это решение стало "позитивным, долгожданным шагом на пути, который теперь должен привести к полной, объективной и необратимой денуклеаризации", сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в субботу, 21 апреля. Брюссель продолжит поддерживать поиск дипломатического решения, написала в своем микроблоге в Twitter верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь назвал действия КНДР "шагом в правильном направлении". Вместе с тем он отметил, что для "серьезного политического процесса" и полной денуклиаризации Пхеньян должен совершить "конкретные шаги" и предоставить полную информацию о своей программе ядерных и ракетных испытаний, которую можно было бы перепроверить. Это требование соответствует ожиданиям международного сообщества, указал Мас.

Великобритания и Китай позитивно оценивают решение КНДР

Британское правительство также положительно оценило заявление Пхеньяна и выразило надежду на то, что оно свидетельствует о стремлении к конструктивным переговорам. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Ким Чен Ына "верным и мудрым решением, направленным на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности".

В Китае также приветствовали заявление северокорейского лидера. Представитель китайского МИДа назвал его вкладом в разрядку напряженной ситуации на корейском полуострове, процесс денуклиаризации и поиск политического решения.

Япония со скепсисом отрегаировала на заявление Ким Чен Ына

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал на решение Пхеньяна скептически. Это шаг вперед, но необходимо проверить, точно ли он приведет к необратимому уничтожению запасов атомного оружия и других средств массового поражения, которое будет засвидетельствовано, отметил Абэ.

Немецкий эксперт: Пхеньян добился своей цели

Ким Чен Ын "достиг своей цели, так как принесшая ему успех ядерная программа позволяет говорить с США на равных", считает сопредседатель Германско-корейского форума и глава германско-корейской парламентской группы Хартмут Кошик (Hartmut Koschyk). Теперь северокорейский лидер может "вести себя примирительно и заморозить свою ядерную программу", пояснил Кошик. Он призвал США, Китай, Россию, Южную Корею и Японию совместно разработать переговорную позицию

Дональд Трамп: "Очень хорошие новости"

Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщило, что с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы подтвердить намерения Пхеньяна, будет также закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын, как сообщается, подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний.

Президент США Дональд Трамп, который проведет с Кимом прямые переговоры предположительно в мае или июне, назвал информацию "Рёнхапа" в Twitter "очень хорошими новостями для КНДР и мира" и "большим прогрессом". Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщил о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия, отметив, что Пхеньян не выдвигает непримелемых для США условий и в обмен на денуклеаризацию требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР и гарантии безопасности".