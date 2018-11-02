Причиной отказа от лайнеров стали их поломки, из-за которых Brussels Airlines пришлось отменить ряд рейсов. "Коммерсант" и ТАСС со ссылкой на LʼEcho пишут, что многие руководства по эксплуатации Sukhoi Superjet не были переведены с русского языка, из-за чего Brussels Airlines вынуждена была обращаться за технической поддержкой к российским специалистам. "Медуза" не нашла эту информацию в заметке LʼEcho; возможно, новость отредактировали.

Brussels Airlines заменит российские самолеты на CRJ900 канадской авиакомпании Bombardier. Первый из них уже начал летать по маршруту Брюссель — Нант. Процесс замены самолетов должен закончиться до марта 2019 года.

Brussels Airlines получила четыре Sukhoi Superjet 100 в 2017 году по лизинговому соглашению с ирландской авиакомпанией CityJet. Самолеты использовались на региональных направлениях.

Sukhoi Superjet 100 — первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его производство началось в 2011 году. Крупнейший заказчиком SSJ 100 является "Аэрофлот".