Britton отзывает небезопасные детские автомобильные кресла

Обладателей небезопасных кресел просят отказаться от их использования и связаться с представляющей Britton фирмой Speli Baltic OÜ, чтобы получить новое кресло.
История началась в 2016 году в Англии, когда на местном форуме одна женщина рассказала о том, как легко сломалось автомобильного кресло ее ребенка. Разгорелся скандал и началось расследование. Сломавшееся кресло имело типовой номер E8 04 44596 и выяснилось, что кресла с таким же строением, то есть такого же типа сбывались под несколькими названиями. Все они были сделаны в Китае и продавались различными сетями под разными названиями.
Результаты краш-тестов кресел подобного типа были плохими. Выяснилось, что пластиковая часть стула может сломаться уже в результате простого торможения. Иными словами: кресло не защищает ребенка и опасно для жизни.
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