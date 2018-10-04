Britton отзывает небезопасные детские автомобильные кресла

Компания Britton отзывает из использования детские автомобильные кресла 3Way под номером E9 04 44596, изготовленные до марта 2016 года, информирует Департамент защиты прав потребителей.
© Vida Press

Обладателей небезопасных кресел просят отказаться от их использования и связаться с представляющей Britton фирмой Speli Baltic OÜ, чтобы получить новое кресло.

История началась в 2016 году в Англии, когда на местном форуме одна женщина рассказала о том, как легко сломалось автомобильного кресло ее ребенка. Разгорелся скандал и началось расследование. Сломавшееся кресло имело типовой номер E8 04 44596 и выяснилось, что кресла с таким же строением, то есть такого же типа сбывались под несколькими названиями. Все они были сделаны в Китае и продавались различными сетями под разными названиями.

Результаты краш-тестов кресел подобного типа были плохими. Выяснилось, что пластиковая часть стула может сломаться уже в результате простого торможения. Иными словами: кресло не защищает ребенка и опасно для жизни.

rus.delfi.ee
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