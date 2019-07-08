British Airways грозит гигантский штраф за утечку данных

Сумма штрафа, который налагается на британскую авиакомпанию, превышает 183 млн фунтов. British Airways обвиняют в слабых мерах безопасности, приведших к утечке данных 500 тысяч клиентов.
© Reuters / Scanpix

Британской авиакомпании British Airways (BA) грозит штраф в размере 183,39 млн фунтов стерлингов (205 млн евро) из-за скандала вокруг утечки клиентских данных. Это следует из заявления британского Уполномоченного по вопросам информации (ICO), обнародованного в понедельник, 8 июля. Штраф в размере 1,5 процента от годового оборота British Airways за 2017 года налагается на материнскую компанию BA - International Consolidated Airlines Group SA (IAG). Решение ICO может быть обжаловано.

Статьи по теме:
В Ирландии расследуют сообщения об НЛО и ярком свете в небе близ побережья  (6)
В аэропорту Брюсселя – спонтанная забастовка: среди тысяч застрявших пассажиров немало граждан Литвы  (14)

Штраф на IAG налается в связи с хищением личных данных почти 500 тысяч клиентов BA. Эти данные были украдены преимущественно при онлайн-бронировании билетов на сайте British Airways: информация переадресовывалась со страницы British Airways на мошеннический сайт, с которого и происходило хищение логинов, номеров кредитных карт, домашних адресов и других частных данных.

Слабые меры безопасности

По мнению регулятора, случившееся стало возможным из-за слабых мер безопасности, принятых BA. "Личные данные людей являются именно личными. Если организация не защищает их от утери, повреждения или кражи, то это больше, чем неприятность", - подчеркнула глава ICO Элизабет Денхам.

Исполнительный директор British Airways Алекс Круз заявил, что он удивлен и разочарован решением регулятора. По его словам, авиакомпания быстро отреагировала на хищение частных данных, и никаких мошеннических действий в связи с утечкой данных выявлено не было. Глава IAG Уилли Уолш заявил, что решение о штрафе будет обжаловано.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Лондоне досмотрели прибывший из Москвы самолет "Аэрофлота" (59)

Форин-офис подтвердил Би-би-си факт досмотра самолета...

Латвия может продать airBaltic (1)

Министерство сообщения Латвии сейчас рассматривает...

ВИДЕО: Ураган помешал самолету приземлиться в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту не смог совершить посадку...

Переговоры с British Airways, EasyJet и AirBaltic пока не увенчались успехом (3)

В последние годы компания-оператор аэропортов Литвы...

British Airways не комментирует, будет ли летать в Вильнюс (3)

После того, как власти Вильнюса в среду постановили...

В мире

Украинский телеканал отменил телемост с "Россия 24"

Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкий к куму...

Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте Кремль: предложение Зеленского о встрече с Путиным рассмотрят (43)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...

British Airways грозит гигантский штраф за утечку данных

Сумма штрафа, который налагается на британскую...

Российские пропагандисты анонсировали телемост с украинским TV-каналом: "Надо поговорить" (6)

Ведущий программы "Вести недели" на российском...

Гонконг: новая акция протеста привела к столкновениям с полицией (1)

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на улицы...

TOP новостей

Почему жители Литвы голосовали за Науседу, а не за Шимоните: три причины (49)

Избиратели на выборах президента Литвы голосовали за...

Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в популярном столичном районе

" Жирмунай находится рядом с центром литовской столицы,...

Карта миграции в Литве: одни города вымирают, другие растут (10)

В 2018 году в Вильнюс приехало на 3465 человек больше, чем...

Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (5)

В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...

Palanga Palanga Palanga

Отдыхающие оценили Палангу: мнения разделились (29)

Как бы вы оценили Палангу, пользуясь 10-балльной шкалой?...