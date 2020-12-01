СМИ обратило внимание на то, что в минувшие выходные в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном появилась, как утверждается, "расистская" пародия на экс-президента США Барака Обаму. В материале The Times отмечается, что актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано тёмной краской, пела некогда популярный в России поп-хит "Я шоколадный заяц", президентство Обамы было названо "тёмной стороной" американской истории, а ведущий Кеосаян, беседуя с якобы бывшим лидером США, заявил, что в России его могут принять за цыганку.

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"Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом", - пишет британское СМИ и приводит комментарий представителя международной организации Fare, которая вместе с УЕФА ведёт антирасистскую кампанию. "Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится", - заявил представитель Fare.

Отдельно The Times отмечает, что ведущий "Международной пилорамы" является мужем Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, "финансируемого Кремлём", и что именно Симоньян пишет для программы сценарии. "За один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей", - утверждает британское издание.

В конце материала The Times обращает внимание на то, что согласно последнему социологическому опросу "Левада-Центра", 28 процентов россиян считают, что чернокожим людям следует запретить въезд в страну.

В компании "Газпром" отказались комментировать статью в The Times, в УЕФА на запрос издания пока не ответили, а Маргарита Симоньян написала в своём твиттере, что её муж, "как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, регулярно шутит в эфире над своим большим этническим носом и своей принадлежностью к чёрным". Симоньян призвала британских журналистов "погуглить, какие этнические группы называют "чёрными" в России".