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Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус, после консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBС со ссылкой на заявление королевской резиденции Кларенс-хаус.
Princas Charlesas
Princas Charlesas
© Reuters / Scanpix

71-летний принц провел в самоизоляции семь дней в шотландском замке Балморал. В Кларенс-хаус отметили, что принц Чарльз чувствует себя хорошо и соблюдает введенные британским правительством ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

О том, что у прямого наследника британской короны диагностировали коронавирус, стало известно на прошлой неделе. Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета после этого отправилась на самоизоляцию в замок в Шотландии.

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В Кларенс-хаус ранее подчеркивали, что установить, от кого принц Чарльз заразился вирусом, невозможно, так как до этого он провел множество встреч с разными людьми. Незадолго до того, как у принца Чарльз обнаружили коронавирус, он встречался с князем Монако Альбером II, у которого позднее диагностировали COVID-19.

Другой высокопоставленной персоной, у которой диагностировали эту болезнь, стал британский премьер-министр Борис Джонсон. "Я сейчас нахожусь в самоизоляции, но с помощью видеоконференции продолжу руководить правительством пока мы боремся с вирусом", - сказал Джонсон.

NEWSru.com
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