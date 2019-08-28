Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил блокировать работу парламента до середины октября. Джонсон сообщил в среду, 28 августа, что уведомил об этом королеву Елизавету II.
По мнению наблюдателей, подобный шаг может быть направлен на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого "Брекзита".
"Вторая парламентская сессия начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", - сообщается в письме Бориса Джонсона британским парламентариям.
Лейбористы готовились обсуждать план Джонсона
Одновременно премьер отрицал, что его решение направлено на то, чтобы преодолеть противодействие депутатов.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин ранее пригласил законодателей и лидеров оппозиции для обсуждения плана Джонсона, который предполагает выход Лондона из состава ЕС 31 октября.
Ранее во Франции, где проходил саммит G7, британский премьер заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.
Британский премьер Джонсон решил приостановить работу парламента
По мнению наблюдателей, приостановка работы парламента...
Парализованный и находящийся при смерти лидер ИГ нашел себе преемника (1)
Лидер террористической организации " Исламское...
Берлин, Париж и Лондон призывают КНДР сесть за стол переговоров (2)
Представители Германии , Франции и Великобритании при...
Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту
Криптовалюта Gram может появиться уже в течение...
В Пентагоне одобрили план возведения еще одного барьера на границе с Мексикой (1)
Министр обороны США Марк Эспер недавно одобрил...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы раскрыл свой диагноз: лимфома (36)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...
Президент Литвы обсудил с политологами возможные изменения отношений с Беларусью (11)
Президент Литвы Гитанас Науседа на заранее не...
В Клайпеде ищут уборщицу, предлагают значительную зарплату (15)
В одной группе социальной сети Facebook появилась...
Жена министра также рожала на дому: реакция на роды, которые привели к смерти младенца (7)
На минувшей неделе в Литве произошла трагедия....
Неуплаченные миллионы и сотни тысяч должников: "Содра" начинает взыскивать долги (21)
Задолженность по обязательному налогу на...