Британский премьер доволен переговорами с главой Еврокомиссии о "Брекзите"

Британский премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) провели переговоры в Лондоне по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Приоритет Лондона - воплотить в жизнь соглашение о выходе к 31 января, подчеркнул Джонсон на встрече в среду, 8 января. По его словам, Великобритания не намерена продлять 11-месячный переходный период после 31 декабря 2020 года.
Лондон стремится к "положительному новому партнерству" с Брюсселем, которое "основано на дружелюбном сотрудничестве, совместных истории, интересах и ценностях", отмечается в заявлении канцелярии британского премьера, положительно оценившего беседу.
В свою очередь, глава Еврокомиссии посетовала на нехватку времени для урегулирования вопросов будущего партнерства в ряде сфер, включая образовательную, транспортную и рыболовную. Отказ Лондона продлять переходный период ведет к необходимости "расставлять приоритеты", добавила она. Брюссель готов "денно и нощно усердно работать", чтобы достичь как можно больше за оставшееся время, подчеркнула фон дер Ляйен.
Она согласилась с наличием у Евросоюза и Великобритании множества общих ценностей. "Изменение климата, права человека и безопасность - лишь некоторые из областей, в которых сотрудничество на глобальном уровне было бы бесценно", заявила глава Еврокомиссии.
This is the story of old friends and new beginnings.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020
In our meeting today, PM @BorisJohnson and I agreed:
🇪🇺& 🇬🇧 share common values and many interests. Climate change, human rights & security are just a few areas where cooperation on the global stage will be invaluable. pic.twitter.com/nqFYUPr6vV
Более миллиарда животных погибло в катастрофических пожарах в Австралии
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате...
Российская ракета, теракт, столкновение с беспилотником: СНБО Украины перечислил основные версии крушения Boeing в Тегеране (3)
В числе основных версий крушения украинского Boeing 737 в...
Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за засухи (1)
В Австралии могут жить до миллиона верблюдов. Они...
Британский премьер доволен переговорами с главой Еврокомиссии о "Брекзите"
Приоритет Лондона - реализовать соглашение о выходе...
Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (228)
Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...
TOP новостей
После скандала с Grigeo появились новые подозрения: почему этого не замечали городские власти
После появления скандальной информации о том, что Grigeo...
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией (23)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Минобороны Литвы составило списки призывников на этот год (12)
В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе...
"Влюбленные берега" в Вильнюсе останутся: их перенесут на другое место (7)
Совсем недавно возникла дискуссия о том, что...
Алитусские пожарные о результатах тестов на наличие тяжелых металлов узнали только из СМИ (4)
После того как Министерство внутренних дел (МВД)...