Британский премьер доволен переговорами с главой Еврокомиссии о "Брекзите"

Приоритет Лондона - реализовать соглашение о выходе Великобритании из ЕС к 31 января, заявил Борис Джонсон на встрече с Урсулой фон дер Ляйен. Но Брюссель обеспокоен нехваткой времени для решения ряда вопросов.
Borisas Johnsonas
© AP / Scanpix

Британский премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) провели переговоры в Лондоне по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Приоритет Лондона - воплотить в жизнь соглашение о выходе к 31 января, подчеркнул Джонсон на встрече в среду, 8 января. По его словам, Великобритания не намерена продлять 11-месячный переходный период после 31 декабря 2020 года.

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Лондон стремится к "положительному новому партнерству" с Брюсселем, которое "основано на дружелюбном сотрудничестве, совместных истории, интересах и ценностях", отмечается в заявлении канцелярии британского премьера, положительно оценившего беседу.

В свою очередь, глава Еврокомиссии посетовала на нехватку времени для урегулирования вопросов будущего партнерства в ряде сфер, включая образовательную, транспортную и рыболовную. Отказ Лондона продлять переходный период ведет к необходимости "расставлять приоритеты", добавила она. Брюссель готов "денно и нощно усердно работать", чтобы достичь как можно больше за оставшееся время, подчеркнула фон дер Ляйен.

Она согласилась с наличием у Евросоюза и Великобритании множества общих ценностей. "Изменение климата, права человека и безопасность - лишь некоторые из областей, в которых сотрудничество на глобальном уровне было бы бесценно", заявила глава Еврокомиссии.

Deutsche Welle
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