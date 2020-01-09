Британский премьер доволен переговорами с главой Еврокомиссии о "Брекзите"

Британский премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) провели переговоры в Лондоне по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Приоритет Лондона - воплотить в жизнь соглашение о выходе к 31 января, подчеркнул Джонсон на встрече в среду, 8 января. По его словам, Великобритания не намерена продлять 11-месячный переходный период после 31 декабря 2020 года.
Лондон стремится к "положительному новому партнерству" с Брюсселем, которое "основано на дружелюбном сотрудничестве, совместных истории, интересах и ценностях", отмечается в заявлении канцелярии британского премьера, положительно оценившего беседу.
В свою очередь, глава Еврокомиссии посетовала на нехватку времени для урегулирования вопросов будущего партнерства в ряде сфер, включая образовательную, транспортную и рыболовную. Отказ Лондона продлять переходный период ведет к необходимости "расставлять приоритеты", добавила она. Брюссель готов "денно и нощно усердно работать", чтобы достичь как можно больше за оставшееся время, подчеркнула фон дер Ляйен.
Она согласилась с наличием у Евросоюза и Великобритании множества общих ценностей. "Изменение климата, права человека и безопасность - лишь некоторые из областей, в которых сотрудничество на глобальном уровне было бы бесценно", заявила глава Еврокомиссии.
This is the story of old friends and new beginnings.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020
In our meeting today, PM @BorisJohnson and I agreed:
🇪🇺& 🇬🇧 share common values and many interests. Climate change, human rights & security are just a few areas where cooperation on the global stage will be invaluable. pic.twitter.com/nqFYUPr6vV
Компания из США собрала уточненные данные о разбившемся в Иране самолете
Компания Aireon, специализирующаяся на глобальной...
Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за засухи (1)
В Австралии могут жить до миллиона верблюдов. Они...
Британский премьер доволен переговорами с главой Еврокомиссии о "Брекзите"
Приоритет Лондона - реализовать соглашение о выходе...
Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (228)
Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...
Лидеры России и Турции запустили "Турецкий поток" (22)
Расхождения Москвы и Анкары во взглядах не помешали их...
TOP новостей
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией (18)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Минобороны Литвы составляет списки призывников на 2020 год (10)
В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе...
"Влюбленные берега" в Вильнюсе останутся: их перенесут на другое место (6)
Совсем недавно возникла дискуссия о том, что...
Алитусские пожарные о результатах тестов на наличие тяжелых металлов узнали только из СМИ (3)
После того как Министерство внутренних дел (МВД)...
Еще две торговые сети прекращают продажу продукции Grigeo (6)
Продажу продукции компании Grigeo как в Литве, так и в...