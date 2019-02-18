Действия Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил Русской службе Би-би-си ее председатель Эндрю Уизерз.
Ранее один из организаторов Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить аннексированный Россией Крым. Всего, как сказал Назаров, в делегацию войдут около 15 человек, а возглавит ее Билл Этридж. Сам политик тогда не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.
"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", — подтвердил Би-би-си Уизерз.
По словам председателя Либертарианской партии, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.
Билл Этридж ранее состоял в право-популистской британской партии UKIP, которая выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из Евросоюза. Будучи в составе UKIP, Билл годом позже покинул партию и занял пост заместителя председателя Либертарианской партии. Политик Пол Бортвуд работал начальником секретариата Этриджа.
Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не назывался, но известно, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто — управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни. В разговоре с Би-би-си Бхутто подтверждал, что хотел бы поехать в Крым, но отмечал, что окончательное решение о поездке примет позднее.
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