В этом ролике Тео Огден вместе с отцом, Стивеном Огденом, разбирает и опровергает стереотипы о России, которые "вбили в наши головы британские СМИ". К 10 июля видео собрало на ютьюбе 250 тысяч просмотров.

В ролике Огден рассказывает о дружелюбии и гостеприимстве жителей России, о российской природе и кухне, о том, что на улице нет злобных хулиганов. В частности, он отмечает, что символика английской команды не вызывала у российских фанатов негативных эмоций, а в Самаре их с отцом бесплатно подвез до стадиона мужчина, который даже не являлся таксистом. Не понравилась британцам только авиакомпания «Победа», которая требует доплачивать за возможность сидеть в самолетах на соседних местах.

Через полторы недели после публикации видео начало расходиться в российских соцсетях. Умилились даже в МИД!

9 июля ролик с русскими субтитрами опубликовал в своем фейсбуке основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов, сообщив, что у него во время просмотра «по щекам текли слезы». Не забыл предприниматель и упомянуть свое агентство. «Кто-то из иностранцев посмотрит это видео, приедет в нашу страну, влюбится и купит для себя и своей семьи через Whitewill хорошую квартиру в центре Москвы», — предположил он. Видео с русскими субтитрами за сутки посмотрели более 730 тысяч раз, оно собрало больше полутора тысяч комментариев, про него стали рассказывать российские СМИ.

МИД России в своем твиттере поблагодарил Огдена за этот и другие ролики о России. В ведомстве пообещали попросить FIFA достать ему билет на матч Англии с Хорватией в полуфинале турнира.

Вечером 9 июля на канале Тео Огдена было опубликовано новое видео, в котором он благодарит российского болельщика по имени Макс (без уточнения фамилии и других деталей), купившего ему билет на матч Англии и Хорватии 11 июля.

Блогер не просто приехал в Россию на ЧМ туристом. У его семьи тесные связи с Россией

Проект «Открытые медиа» обнаружил, что отец подростка Стивен Огден, также фигурирующий в ролике, много лет работал в России. С 1997 по 2002 год он был финансовым директором пивоваренного завода «Бочкарев» в Санкт-Петербурге, потом работал топ-менеджером в Heineken Russia, а также в сети супермаркетов «Лента» и московском отделении банка CS First Boston. В профиле LinkedIn у Огдена написано, что он в 1997 году основал в Санкт-Петербурге кафе «Идиот». В городе действительно есть ресторан с таким названием — на набережной реки Мойки; на канале Тео Огдена есть видео, где они с отцом приходят в ресторан вместе.

В одном из роликов Стивен Огден также упоминает, что посещал Санкт-Петербург пять лет назад. «Вернувшись в него, я и забыл, насколько он красивый. И за эти пять лет город сильно изменился», — говорит он.

С 2007 года Стивен Огден работает исполнительным директором в компании «Волга Газ». Ее главный акционер — инвестфонд Baring Vostok со штаб-квартирой в Лондоне. «Волга Газ» занимается добычей углеводородов в Поволжье. Компания работает и в Самаре, где Тео Огден и его отец, судя по видео, посетили футбольный матч и «насладились невероятными пейзажами Волги». Из сюжета в программе «Вести недели» выяснилось, что свою жену и мать Тео Стивен Огден тоже встретил в России. Гражданкой какой страны она является, в сюжете не уточнялось.