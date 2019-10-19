Британский премьер сообщил о достижении нового соглашения с ЕС 17 октября. Большая часть соглашения повторяет договоренности, достигнутые бывшим премьером Терезой Мэй в 2018 году. Главные изменения касаются Северной Ирландии. Согласно новой сделке, Великобритания будет подчиняться действующим нормам ЕС до конца 2020 года, а при необходимости - и дольше, чтобы дать возможность предпринимателям адаптироваться к изменениям. Стране также придется заплатить около 33 млрд фунтов отступных за выход из ЕС.

Права граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британских граждан в ЕС будут гарантированы. Изменилось то, что Северная Ирландия, по новому соглашению, будет включена в единый рынок Евросоюза. План "бэкстопа", который, как опасаются критики, мог бы фактически оставить Великобританию в составе европейского таможенного союза, отменен. Северная Ирландия останется частью таможенного пространства Соединенного Королевства и будет участвовать в любых будущих торговых сделках, заключенных после "брексита".

Северная Ирландия также останется воротами в таможенную зону ЕС. Великобритания не будет налагать тарифы на продукты, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу. Совместная комиссия представителей ЕС и Великобритании будет решать, какие товары могут попасть на общий рынок, и Великобритания будет взимать с них таможенные сборы в пользу ЕС.

Законодательный орган Северной Ирландии - Североирландская ассамблея, работа которой была приостановлена с января 2007 года, раз в четыре года будет голосовать, оставить ли в силе эти новые торговые правила. Решение будет приниматься простым большинством голосов, большинства голосов и республиканских, и юнионистских партий не требуется.

Коварная поправка. Что выносится на голосование

Время дебатов в парламенте не ограничено, при этом депутаты имеют право вносить поправки. Одну внес представитель умеренных консерваторов из лагеря противников Джонсона Оливер Летвин: она запрещает выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного Brexit в намеченный срок 31 октября.

Если парламентарии поддержать эту попроавку, смысла выносить сегодня на голосование соглашение с ЕС уже не будет. Правительство попытается срочно внести нужные законы уже на следующей неделе, но депутаты опять-таки смогут вносить в эти законы поправки и, например, лейбористы, хотят воспользоваться этим, чтобы обязать правительство вынести соглашение на новый референдум, против чего категорично выступает Джонсон.

"Поправка Летвина" вынесена на голосование первой. Если ее не поддержат, вторым пунктом будет вынесено на голосование собственно новое соглашение о "брексите". Если сделку не поддержат, депутатам предложат голосовать по "поправке Кайла" к выходу из ЕС без соглашения. Поправка обязывает вынести это решение (если оно будет одобрено) на референдум. Наконец, четвертым выносится вариант "жесткого" Brexit без сделки, который парламентарии ранее неоднократно отклоняли.

Если до вечера субботы соглашение о выходе из ЕС не будет одобрено, Джонсону придется отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке по крайней мере на три месяца. Голосование начнется в 16:30 по московскому времени.

В Лондоне тем временем проходит марш, участники которого требуют проведения референдума по соглашению о выходе из ЕС.