Таким образом голосование в субботу не состоится, и Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо об отсрочке "Брекзита", желаемой датой которого называлось 31 октября.
Сам Джонсон после голосования заявил, что не будет просить Брюссель об отсрочке "Брекзита". "Дальнейшая отсрочка плохо скажется на этой стране, Евросоюзе и демократии", - подчеркнул он, сказав, что повторяет это каждый день все свои 88 дней премьерства. Все необходимые законы, предусматриваемые поправкой Летвина, он надеется принять в течение недели.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тем временем требует срочных объяснений от Лондона в связи с последними решениями парламента. "Британское правительство должно как можно скорее проинформировать нас о следующих шагах", - заявила в субботу представитель Юнкера Мина Андреева.
Между тем несколько десятков тысяч человек вышли в субботу на улицы Лондона, чтобы выразить протест против "Брекзита" и поддержать идею повторного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Акция прошла на фоне экстренного заседания британского парламента, на котором парламентарии обсуждали сделку по "Брекзиту", но вместо ее утверждения в очередной раз отсрочили голосование.
ЕС одобрил новую сделку по "Брекзиту"
Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита", и Брюссель предоставил Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах. 17 октября он и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о новой договоренности по "Брекзиту", которая позднее была утверждена на саммите ЕС. Она подразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.
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