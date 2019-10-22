Британский парламент вновь отказался голосовать по Brexit

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу отказался проводить в понедельник, 21 октября, голосование по сделке о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Беркоу объяснил это решение тем, что ни содержание представленного правительством проекта, ни обстоятельства не изменились за два дня после субботы, когда он уже рассматривался нижней палатой парламента.
"Этот вопрос не будет сегодня обсуждаться, так как это было бы повторением и нарушило бы порядок", — заявил Джон Беркоу, выступая в Палате общин.
19 октября на экстренном заседании парламентарии одобрили поправку, обязывающую премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок, чтобы избежать хаоса при выходе страны из состава Евросоюза. Британское правительство направило в Брюссель соответствующее письмо, впрочем, без подписи премьера.
В отправленном одновременно втором письме Джонсон указал, что считает отсрочку, на которой настаивает Палата общин, неправильным шагом и намерен еще до конца октября провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом по Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава британского правительства неоднократно объявлял о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.
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