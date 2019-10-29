Британский парламент проголосовал против предложения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов в декабре 2019 года. Как сообщает в понедельник, 28 октября, информагентство dpa, за данное предложение было отдано 299 голосов. Для принятия решения о досрочных выборах была необходима поддержка как минимум 434 депутатов (что составляет две трети британского парламента).

Сам Джонсон заявил в понедельник, что правительство уже к вечеру представит новый законопроект, предполагающий проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Для проведения данного законопроекта через парламент, по словам Джонсона, на этот раз будет необходимо простое большинство голосов.

Состоявшееся 28 октября голосование в парламенте — уже третья попытка Джонсона провести через парламент закон о досрочных выборах. "Избирателям пора получить возможность высказать свое мнение об этой сделке и заменить неработающий парламент новым парламентом, который добьется воплощения Brexit и позволит стране развиваться дальше", — заявил сам политик. Ранее в понедельник глава британского правительства согласился на одобренный ЕС перенос срока Brexit на 31 января 2020 года.