В парламентском докладе "Дезинформация и фейковые новости" (Disinformation and fake news), одна из глав которого посвящена РФ. В документе сказано, что шесть парламентских комитетов "объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием" на политическую жизнь страны.

"Поэтому правительство должно координировать совместную работу с различными компетентными министерствами. Эти ведомства должны работать не в изолированном режиме, а сообща обмениваться информацией, разведывательными данными и экспертными знаниями, противостоять растущей угрозе со стороны России и других злонамеренных игроков", - пишут авторы доклада.

"Мы рекомендуем кабинету министров Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендации, согласованной представителями США и ЕС. <...> Правительство должно обмениваться информацией об угрозах, степени уязвимости и передовой практике противодействия российскому вмешательству, а также координировать работу парламентариев по всему миру", - отметили парламентарии.

Кроме того, британский парламент ожидает осенью этого года публикации Белой книги и рассчитывает на то, что британский кабмин "изложит практические шаги, которые он предпримет для обеспечения более широкого глобального взаимодействия в борьбе с российским вмешательством". Белой книгой называется официальный правительственный документ, на котором базируется разработка конкретного закона.

Комитет по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий британского парламента подозревает Россию во вмешательстве в процесс проведения референдума по вопросу выходы страны из Евросоюза в июне 2016 года и досрочных всеобщих парламентских выборов в июне 2017 года.

РФ, считают там, якобы могла повлиять на исход голосования с помощью использования социальных сетей, что Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала.