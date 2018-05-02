В него включена поправка, которая аналогична "акту Магнитского", а также норма о раскрытии имен владельцев офшорных фирм в британских заморских территориях. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.

Поправка, аналогичная "акту Магнитского", позволит Великобритании запрещать выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.

Эту поправку внес МИД Великобритании, ее поддержали обе крупнейшие партии парламента, так что она была принята без голосования. "Поправка Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто ответственен за серьезные правонарушения по всему миру", — написал глава МИД Борис Джонсон в своем Twitter.

Депутаты Палаты общин британского парламента также обязали раскрывать имена владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях, таких как Каймановы и Британские Виргинские острова. До конца 2020 года должен быть создан публичный реестр бенефициаров. Эту норму в парламент внесли лейбористы, консерваторы поддержали их.

Принятие закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, у которых есть активы в британских офшорах. В офшорах Каймановых и Британских Виргинских островов россияне хранят 34 млрд фунтов (около 47 млрд долларов).

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы есть в Канаде, Литве и Эстонии.